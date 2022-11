Openingstijden Slachthuisterrein niet verruimd, deuren om 0.00 uur dicht

De openingstijden van het Slachthuisterrein, met muzikale repetitieruimtes en bijbehorend podium, worden niet verruimd. Dat heeft het college laten weten na raadsvragen. De deuren van de vernieuwde creatieve broedplek in de Haarlemse Slachthuisbuurt moeten om 0.00 uur dicht zijn. "Het lijkt nu steeds alsof we een poppodium zijn, maar we zijn in de basis repetitieruimtes."

Het is niet gek als mensen denken dat het Slachthuisterrein alleen maar een podium is. Afgelopen jaren werd het terrein tijdens de verbouwing een populaire uitgaansplek (of spookhuis) onder jongeren, maar nu de verbouwing af is, biedt het terrein veel meer.

Jeroen Blijleve, directeur stichting Slachthuis, stoort zich eraan dat het lijkt alsof het Slachthuisterrein alleen nog een poppodium is.

"In de basis zijn we nu een combinatie van les- en oefenruimtes met als verbindende factor een podium. We willen graag dat bands na het repeteren een biertje kunnen drinken. Nu moeten ze om 23:45 uur weg, want om 0.00 uur moet ik leeg zijn",aldus Blijleve.

Hij zou graag een vergelijkbare situatie zien als bij Patronaat waar hij jarenlang heeft gewerkt. "De deuren sluiten daar in het weekend om 4.00 uur. Maar wat we hier anders zouden is dat we vanaf 2.00 uur geen nieuwe mensen meer binnen laten, maar wel eruit. Zo gaan mensen gefaseerd naar huis en beperk je overlast."

De deuren sluiten om 4.00 uur ziet de Wijkraad Slachthuisbuurt niet zitten. Ze zijn dan ook blij met de beslissing van de gemeente. Wat de buurt nu vooral merkt, is dat jongeren blijven hangen in het naastgelegen park.

"Er is een lange aanloop van overlast", laat een woordvoerder van de wijkraad weten. "Het gaat dan vooral om jongeren die voor en na het uitgaan in het naastgelegen park gaan zitten. Daar veroorzaken ze overlast, bestellen eten en maken rommel. Je moest eens weten wat we allemaal hebben gevonden."

Blijleve herkent zich niet in het beeld dat er overlast komt van jongeren die van zijn terrein komen. Hij heeft afgelopen tijd dan ook 'echt bijzonder weinig klachten gekregen'. Wat betreft de jongeren in het park: die komen volgens Blijleve helemaal niet van zijn terrein en wat verlichting zou volgens hem al helpen om de overlast daar te verminderen.

"We lopen daar regelmatig heen en wat blijkt: die jongeren komen niet altijd van ons. Die zitten daar gewoon te hangen omdat het een lekkere hangplek is. Ik snap wel dat het lijkt alsof ze van ons komen, maar dat is niet zo."

De Wijkraad is op zich niet tegen een plek met een sociale functie. "Maar waarom hier, midden in een woonwijk? Daar komt bij dat in het bestemmingsplan staat dat het niet mag. Dat is heel duidelijk. Er zijn andere plekken in Haarlem waar zo'n podium wel kan komen", aldus de wijkraad.

Vergunningsaanvragen op andere plekken in de stad tonen ook de moeizame relatie tussen de Haarlemse politiek en het nachtleven, ervaart Nadieh Bindels voorvrouw van de Nachtwacht Haarlem, een organisatie die zich inzet voor de Haarlemse nachtcultuur.

"Ik vind de beslissing van de gemeente heel jammer", laat Bindels weten. "Vergunningsaanvragen verlopen sowieso stroef, dat zie je bijvoorbeeld bij skatepark Haarlem in de Waarderpolder of bij Tenminste houtbaar bij station Spaarnwoude."

Bindels pleit er dan ook voor om dergelijke initiatieven 'het op zijn minst te laten proberen en ze wat ruimte te geven.'

"Wees op voorhand niet bang voor alles wat er mis kan gaan. Maar kijk eerst wat er wel kan. Je wilt immers toch na een dag repeteren de muzikanten de ruimte kunnen geven onder het genot van een biertje ideeën uit te wisselen en elkaar te ontmoeten", aldus Bindels.

Het is niet de intentie voor slachthuis geweest om mee te dingen in een pilot van de gemeente voor een 24-uursvergunning. Al zou Jeroen Blijleve zo'n vergunning niet weigeren, de directeur snapt maar al te goed dat zo'n vergunning niet handig is voor een woonwijk. Welke horecagelegenheden wel zo'n vergunning krijgen, is nog niet bekend.