De hoogste rechter van ons land heeft een streep getrokken door de bouwvrijstelling. Hierdoor krijgt stikstof dat tijdens de bouw vrijkomt geen vrijstelling meer van de geldende stikstofmaatregelen. Dat heeft gevolgen voor bouwprojecten in Haarlem. "Er is nog een hoop onzeker, het wordt er allemaal niet makkelijker op."

Voor projecten waar al een vergunning voor is gegeven, zal de uitspraak van de rechter weinig uitmaken. "Maar het wordt er allemaal niet makkelijker op", reageert Oscar Persoon van projectontwikkelaar Cobraspen uit Overveen, die meerdere bouwprojecten in en rond Haarlem hebben.

"Het besluit van de rechter moet eigenlijk nog indalen", vervolgt Persoon. "Vooral voor nieuwe aanvragen heeft de uitspraak gevolgen. Zo hebben we een vergunning gekregen voor Hotel Prins Hendrikhof. Maar als we die vergunning nu hadden moeten aanvragen, weet ik niet of die hadden gekregen."

Verschuiving bij aannemers

Sjoerd Horstman heeft al tien jaar zijn eigen aannemers bedrijf en maakt zich niet veel zorgen. "Ik hoorde er vanochtend iets over, maar voor mij heeft de uitspraak geen directe gevolgen omdat ik vooral verbouw en geen hele gebouwen bouw", zegt de 34-jarige aannemer.

Waar hij wel last van zou kunnen krijgen, is dat aannemers die nu werken in de grotere bouwprojecten, werk gaan zoeken in zijn markt.

"Mijn markt zit net onder die van de grote bouwprojecten die stil zou kunnen komen te liggen. Die aannemers die daar werken zouden werk kunnen gaan zoeken in mijn markt. Dan verschuift de boel en wordt het hier drukker", aldus Horstman.

Bijzondere markt

Het is voor bouwbedrijven sowieso een bijzondere tijd. Bouwkosten zijn enorm gestegen, de roep om woningen is nog nooit zo hoog geweest, maar bouwen wordt er niet makkelijker op gemaakt.

"Het is bijna een giftige mix aan alles wat er speelt", vervolgt Persoon. "Het is een bijzondere markt en we laten ons bijna per dag leven waarmee we bezig zijn. Elke dag is weer een nieuwe verrassing wat er niet mag. Maar we blijven positief en nemen het bij de dag. We laten ons niet gek maken en kijken steeds wat er wel mogelijk is", aldus Persoon.