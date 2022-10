Een slechte beurt voor de Noord-Hollandse ploegen uit de tweede divisie zaterdag. Koninklijke HFC en OFC verloren allebei met 2-1 van respectievelijk HHC Hardenberg en VV Noordwijk. AFC en Jong FC Volendam spelen morgen tegen elkaar.

Koploper HHC begon scherper en drong aan in de openingsfase. Zo lieten Rob van der Leij en Matthijs Hardijk een grote kans liggen. Hardijk kreeg een minuut later opnieuw een schotkans, opnieuw was keeper Thomas Hoekstra spelbreker. Beide ploegen leken de kleedkamers op te zoeken met 0-0, maar daar dacht Van der Leij anders over. Hij stond vrij voor het doel van HFC en schoot binnen: 1-0.

Sietse Brandsma scoorde in de 62e minuut de gelijkmaker. Hij schoot laag binnen uit een lage voorzet van John Hilton: 1-1. De gelijke stand kon niet worden vastgehouden, want uit een corner kopte verdediger Serginho Fatima raak: 2-1. De Haarlemmers gaven niet op en gooide er een slotoffensief uit. Dit leidde tot een enorme kans voor Brandsma (kopbal) en Zakaria Eddahchouri (op de paal). Even later werd zelfs een bal van de lijn gehaald, maar het maakte geen verschil in de uitslag.

HFC staat door de nederlaag op de tiende plaats met vijftien punten, terwijl HHC de koppositie in de tweede divisie overneemt. De Haarlemmers spelen volgende week tegen kampioen Katwijk.

Het duurde even voordat er werd gescoord bij het duel tussen OFC en VV Noordwijk. De bezoekers leken op voorsprong te komen, maar deze treffer werd afgekeurd wegens een handsbal. Toer Bouwman kopte met een stuiterbal vol op de lat. Echter was het OFC dat 1-0 maakte. Verdediger Darryl Baly schoot namelijk raak van afstand.

Heel lang kon hiervan niet worden genoten, want Emiel Wendt maakte al snel met het hoofd gelijk: 1-1. Het feestje voor de Noordwijkers was compleet, toen de spits zijn tweede van de middag scoorde: 1-2. Via Moatasim El Yaakoubi eindigde de bal op de lat, waarna Wendt de rebound binnen tikte.

Door de nederlaag van OFC blijven de Oostzaners laatste in de tweede divisie. De ploeg van Pieter Mulders speelt volgende week in Scheveningen tegen de gelijknamige club. De Noord-Hollandse derby tussen AFC en Jong FC Volendam wordt morgen gespeeld. De aftrap is 15.00 uur op Sportpark Goed Genoeg.