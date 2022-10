Na een alles verwoestende brand bij zijn pizzeria in Haarlem was het nog niet gedaan met het leed voor eigenaar Abdil Sayar. De politie bevestigde aan lokale media dat er een wietplantage was gevonden bij zijn zaak. Later bleek dat de wiet bij de buren was gevonden, maar het leed was al geschied. Nu probeert hij zijn naam te zuiveren.

Nog altijd is Abdil Sayar, eigenaar van Eminoglu, aangeslagen van de brand op maandag 17 oktober in zijn pizzeria in de Nagtzaamstraat. Maar dat er daarna verhalen verschenen dat er een hennepkwekerij gevonden zou zijn in zijn pand, was misschien nog wel veel heftiger.

Met gigantische stickers probeert hij enigszins genoegdoening te krijgen voor het leed dat hem is aangedaan. "Graag willen we jullie ophelderen over de situatie en misstanden en roddels die in omloop zijn gebracht", valt er onder meer te lezen. "De Politie heeft later toegegeven dat het niets met ons te maken had, maar met de buren wij zullen dit de politie nooit vergeven, racisme is weer een feit."

De berichtgeving over de gevonden wietplantage heeft hem dan ook diep geraakt. Het doet volgens Sayar pijn om na 35 jaar alles te hebben opgebouwd in de buurt en zo weg te worden gezet als illegale wietkweker. Daarom heeft hij een boodschap op de ramen van zijn uitgebrande zaak geplakt.

"Ik heb met die boodschap mijn hart willen luchten aan het Haarlemse volk. Het gaat over wat de politie en de krant met ons heeft gedaan omtrent de brand en de hennep die bij de buren is gevonden. Dat is namelijk heel anders overgebracht en dat heeft ons diep pijn gedaan."

Het raakt de ondernemer dat zowel politie als de krant op de dag van de brand de hele dag aanwezig waren. Volgens de eigenaar hebben de partijen toen al met eigen ogen kunnen zien dat de wiet bij de buren was gevonden.

"Ze zijn zelfs binnen geweest", zucht hij. "Toch hebben ze het om een of andere reden toch zo voor elkaar kunnen krijgen en de vondst in onze schoenen kunnen schuiven. Je voelt je weer een tweederangs burger."

De politie is inmiddels bij Eminoglu op bezoek geweest om hun excuses te maken. "Nadat ik de tekst op de ramen had geplakt zijn ze langs geweest om excuses aan te bieden", besluit Sayar. "Maar ik zou toch ook graag nog een rectificatie van de krant willen. Ik wil gewoon een net verhaal en excuses."