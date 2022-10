De Haarlemse ex-zitvolleyballer Pieter Joon is afgelopen weekend officieel ingetreden in de International Volleybal Hall of Fame in Amerika. Tijdens zijn speech benadrukte hij dat de erkenning door de organisatie het zitvolleybal internationaal op de kaart zet. "Zitvolleyballers verdienen die plek in het volleybal, dat ze erbij horen en voor vol worden aangezien."

Pieter Joon introduceerde het zitvolleybal bij de paralympische spelen van 1980 wereldwijd als officiële discipline en sindsdien heeft hij zich altijd ingezet voor de internationale gehandicaptensport. Zijn doel is om de kloof tussen het volleybal en zitvolleybal te dichten. Met de benoeming in de Hall of Fame is dat doel een stap dichterbij gekomen.

In zijn speech noemde Joon zijn intreden een bekroning voor alle zitvolleyballers en hij riep volleybalbonden op om meer aandacht te geven aan het zitvolleybal. "Veel sporters die geblesseerd raken stoppen vervolgens met sporten en de bonden laten ze gewoon gaan", vertelt hij aan NH Nieuws. "Jaarlijks stoppen in Nederland zo'n 100.000 sporters vanwege een blessure en het is de verantwoordelijkheid van die sportorganisaties om die mensen op te vangen."

Joon benadrukt dat beweging uitermate belangrijk is, zeker voor mensen met een beperking. "Je wordt er conditioneel fit van en je krijgt zelfvertrouwen, wat het weer makkelijker maakt om terug te keren in de maatschappij", legt hij uit. Daarom vindt hij dat de sportbonden zitvolleybal moeten aanbieden als alternatief. "Het is net zo leuk en op die manier kan je gewoon blijven volleyballen."

In de Volleybal Hall of Fame staat nu een vitrinekast met foto's, informatie en prijzen van Joon. Die kast blijft een jaar staan en daarna wordt zijn foto aan de muur tussen de andere volleybalgrootheden gehangen.

De tachtigjarige zitvolleybalpionier is overigens niet van plan te stoppen nu hij de Hall of Fame heeft gehaald. Pas als de bonden zijn boodschap overnemen wil hij overwegen om een stapje terug te doen. "Dan heb ik misschien wat meer tijd voor mijn kleinzoon. Maar ik ben voor het leven benoemd, dus ze kunnen niet om me heen."