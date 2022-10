Al ruim vijf decennialang is Haverkort juweliers in winkelcentrum Schalkwijk een begrip. Toch hebben de huidige eigenaren Jiri Haverkort en haar partner Arthur ervoor gekozen om te stoppen met hun zaak in het winkelcentrum van Schalkwijk. De reden is de grote onzekerheden met de aankomende verbouwing van het winkelcentrum.

Het was best spannend toen Jiri en haar partner in 2005 de zaak overnamen van de tweede eigenaar meneer de Boer. "Ik werkte al in deze winkel, maar mijn man nog niet", lacht Jiri, "die werkte op de aandelenbeurs in Amsterdam, waar ze toen net overgingen op handelen via computers. Dat was niet zijn ding."

Het stel trok de stoute schoenen aan en nam de zaak over. En dat was nog best even schakelen in het begin omdat Jiri ook zwanger was.

"Tijdens mijn zwangerschap heeft meneer de Boer Arthur ingewerkt", vertelt Jiri. "Nadat ik terugkwam van mijn verlof, pakten we het samen op. Dat was even wennen want hij ging van een mannenwereld op de beurs naar een vrouwenwereld in de juwelier."

De juwelier kent een rijke historie. De zaak is in 1972 opgericht door naamdrager Evert Haverkort, die zich niet alleen bezighield met de zaak, maar ook een rol speelde in de opbouw van het winkelcentrum. "Er is buiten dit gebouw zelfs een plein naar hem vernoemd: Het Evert Haverkortplein."

Het was voor Jiri en haar man dan ook een moeilijk besluit om te stoppen met de winkel. "We hadden het liever anders gezien, maar het is niet anders. De onzekerheden met betrekking tot de verbouwing van dit winkelcentrum zijn te groot zijn voor ons", legt ze uit.

Janny van Vliet komt al bij de juwelier toen meneer Haverkort er zelf nog stond. "Dat waren echt mooie tijden. De winkels hier waren toen heel mooi en uiteenlopend."

Als reden voor de terugloop ziet Van Vliet het online shoppen. "Mensen kopen nu heel veel online, dat is voor de winkel niet leuk en niet gezellig. Dus ik hoop dat er nog toekomst is."

De klanten vinden het jammer dat de juwelier verdwijnt: "Je bent hier geen nummertje en wordt hier fijn behandeld. Ze doen hier dat ene stukje extra. Ja, waar zie je dat tegenwoordig nog?", zegt Manon Scholten.

"We gaan onze klanten dan ook enorm missen", besluit Jiri. "We hebben hele generaties van opa's en oma's en nu de kleinkinderen hier als klant gehad. Het is zo fijn dat er altijd aan ons is gedacht en dat we deze mooie winkel hebben kunnen draaien."

De winkel zal nog tot en met februari open zijn. Wat het stel erna gaat doen is nog niet bekend.