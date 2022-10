Een kleine week na de gewapende overval op een woning aan het Weltevredenplein in Haarlem, waarbij de overvallers zich vergisten in de woning en een bouwvakker onder schot werd gehouden, is er nog niemand aangehouden. De politie gaat inmiddels wel uit van twee verdachten, in plaats van één. Ze houden er ook rekening mee dat er mogelijk nog meer verdachten bij de overval betrokken waren.

Het onderzoek naar de woningoverval op 19 oktober, op klaarlichte dag in Haarlem, is in volle gang. Veel kan de politie nog niet zeggen over de zaak, behalve dat één van de bewoners wist te vluchten tijdens de overval en daarbij lichtgewond raakte. De andere bewoner kwam met de schrik vrij.

De overvallers vergisten zich in eerste instantie en liepen een woning in waar op dat moment bouwvakkers aan het werk waren. Eén van hen werd even onder schot gehouden, waarna de overvallers er snel weervandoor gingen naar een woning verderop. "Ze moesten ergens anders zijn", vertelde één van de bouwvakkers aan NH Nieuws.

Of het om een gerichte woningoverval gaat is niet duidelijk. Buurtbewoners vermoedden vorige week van wel. "In dat huis wonen een moeder en een volwassen zoon. En hij is geen lieverdje, hij heeft al vaker vast gezeten", aldus een buurtbewoner.

Buit

De verdachten hebben goederen buitgemaakt bij de overval, wat er precies is meegenomen kan de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen.

Of er ook is geschoten bij de overval, wil de politie niets kwijt.