Het staat nu een week online en de teller van een petitie tegen uitbreiding van het betaald parkeren in Haarlem loopt nog steeds per minuut op.

Ruim 800 inwoners per dag tekenen de handtekeningenactie. Op sociale media porren mensen elkaar te tekenen nu de gemeente zegt betaald parkeren uit te breiden naar elf nieuwe wijken. "Het lijkt wel alsof we het door de strot geduwd krijgen", stelt de man achter de petitie, Marnix Langeveld.

Het succes van de petitie noemt hij 'ongelooflijk' en daarin ziet hij een bevestiging dat zijn onvrede breed wordt gedragen. Marnix is volgens eigen zeggen helemaal geen type 'boze buurman': hij wil graag meedenken over het parkeerbeleid en zeker zijn ogen niet sluiten voor de problemen die geparkeerde auto's in de stad kunnen veroorzaken.

Paradoxaal genoeg was hij in eerste instantie toch echt woedend toen de gemeente vorige week opeens meldde: we gaan betaald parkeren invoeren in elf wijken. Zijn haren stonden overeind. "Gewoon een mededeling: we gaan het doen. Dat stuitte me tegen de borst. Ik krijg het gevoel alsof we het door strot geduwd krijgen."

Als comité PaJaBeNe (Parkeren Ja, Betalen Nee) stelde de bewoner van het Houtvaartkwartier de petitie op. In zijn woede op dat moment blies hij de tekst van de petitie iets te veel op, maar het principe erachter staat nog steeds overeind, stelt Marnix. De mededeling dat betaald parkeren bedoeld zou zijn om de gemeentekas te spekken, was iets te kort door de bocht, stelt Marnix nu.

Het vermoeden rijst onder Haarlemmers dat de gemeente tijdens de draagvlakonderzoeken al wist dat ze er uiteindelijk geen rekening mee zou houden. En dat zet kwaad bloed. Volgens Marnix zijn er nog twee redenen waarom mensen nu massaal handtekeningen zetten.

Er is volgens Marnix sprake van een vertrouwensbeginsel tussen overheid en inwoners, en dat beginsel wordt volgens hem met voeten getreden. Toch wil hij graag met de gemeente en de politiek in gesprek.

Daarom heeft de Haarlemmer vandaag een mail geschreven aan de leden van de commissie Beheer die op 3 november - nog tijdens de inspraakprocedure - gaan vergaderen over de parkeerplannen. Die mail sluit hij af met een oproep om nog eens met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten.