De eerste Marathon Cup van het seizoen leverde bij de mannen een verrassende winnaar op. Jeroen Janissen uit Haarlem kwam na 125 ronden als eerste over de finish op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. "Als je me dit vooraf zei, dan geloofde ik je niet."

"We reden met een groepje van acht weg van de rest en vervolgens moesten we het uitvechten met elkaar", vertelt Jeroen Janissen een dag na z'n spectaculaire winst aan NH Sport. "Lange tijd gebeurde er niks, maar vijf ronden voor het einde probeerde ik het en kwam ik uiteindelijk met een ruime voorsprong over de finish."

Janissen is bezig aan zijn tweede seizoen in de topdivisie. Vorig jaar eindigde de 25-jarige Haarlemmer wel vier keer als derde. "Vorig jaar heb ik wel vaak in finales gestaan en van die ervaring profiteer ik nu. Zoals ik nu wegreed, dat durfde ik vorig jaar nog niet."

Deze overwinning betekent dat Janissen volgende week bij de tweede wedstrijd in Enschede rijdt in de oranje leiderspak. Of hij dan na afloop nog steeds gehuld is in het leiderspak laat Janissen in het midden. "Ik verwacht dat de concurrentie mij nu minder snel laat gaan." Bart Hoolwerf en Harm Visser staan vlak achter Janissen in het klassement, zij eindigden namelijk als tweede en derde op de Jaap Edenbaan. Als het gaat om doelstellingen voor dit seizoen is Janissen voorzichtig. "Ik ben nu nog niet bezig met de stand, ik hoop zoveel mogelijk punten te pakken."