Het beeld 'Stadten', beter bekend als 'de winkelende dames' van Verkade staat opnieuw scheef. Het is niet de eerste keer dat het beeld met sokkel en al om ligt, eind 2019 werd het beeld omver gereden door een vrachtwagen.

Toen het beeld destijds weer rechtop werd gezet, werd het verankerd met beton. Er werd nog gekscherend gegrapt dat het beeld wel weer tegen een stootje kon, maar dat bleek vanochtend toch niet helemaal het geval.

Alweer?

Ook deze keer verdenken Haarlemmers weer een vrachtwagen of ander voertuig van het aantikken van het beeld. Op sociale media wordt verbaasd gereageerd op het scheve kunstwerk: 'Alweer?'. Volgens een ander kunnen er voortaan maar beter paaltjes om het beeld geplaatst worden.

In 2019 werd eerst gedacht dat het beeld wellicht was verschoven doordat de grond waar het op stond verzakt was. Later bleek dat een vrachtwagen van de Zeeman ertegen aan was gereden.