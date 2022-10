Met de winter voor de deur en dagelijkse bombardementen in verschillende Oekraïense steden is de Haarlemse stichting Rasom nog altijd hard bezig met het inzamelen van spullen. Ze richten zich met hun inzamelingsactie vooral op kleinere gebieden, waar grote organisaties als het Rode Kruis nauwelijks komen. Dankzij hun lokale netwerk, in zowel Haarlem als Oekraïne, komen de spullen op precies de goede plekken terecht.

Haar inzamelingsactie van afgelopen februari liep behoorlijk uit de hand. Inmiddels zamelt Anna Roelofs-Ivanchenko met haar stichting Rasom een stuk doelgerichter spullen in. Dankzij korte lijntjes met de plekken waar de spullen heen gaan, weet ze ook precies wat er op dat moment nodig is. "We krijgen wekelijkse updates waar we op in kunnen spelen. De belangrijkste spullen om in te zamelen zijn medicijnen, braces en thermo-ondergoed."

Nieuwe actie

Afgelopen week begon de stichting een 'inzamelingsactie 2.0'. In werkelijkheid zijn ze nooit gestopt met het vervoeren van goederen naar Oekraïne, maar de actie is vooral bedoeld om de donaties weer een boost te geven. "We merkten dat de donaties langzaam afbouwden. Dat is ook logisch, want mensen raken gewend aan de situatie", legt Anna uit.

"En we hebben de laatste maanden meer tijd gestoken in de integratie van Oekraïners die hier naartoe zijn gekomen. Nu zij weer een wat stabieler leven hebben gaan we weer meer nadruk leggen op het inzamelen." De spullen gaan voornamelijk naar ziekenhuizen en de brandweer in Oekraïne.

Een andere reden voor de dalende donaties is volgens Anna dat we hier ook voelen wat de oorlog met de economie doet. Hier wordt alles duurder, maar in Oekraïne is het nog veel erger. "De mensen daar hebben het heel lastig. Dat is precies wat Poetin wil, dat iedereen moedeloos wordt omdat de winter eraan komt. Elke dag worden er grote steden gebombardeerd en de infrastructuur is verwoest", vertelt Anna gefrustreerd.

"Elektra is ook een probleem, in Kyiv moet je zo min mogelijk het licht aan doen en de verwarming doet het niet", gaat ze verder. "Geen idee hoe mensen daar zonder hulp de winter door moeten komen."

Mykolaiv, Kherson en Kharkiv

De ladingen komen terecht op plekken waar het Rode Kruis niet komt, vooral de kleinere regio's. De focus ligt nu met name op plekken in Oekraïne waar leden van het Rasomteam vandaan komen. "Onze manager Valeria komt uit Mykolaiv en daar schreeuwen ze echt om hulp. Er is praktisch geen water beschikbaar door een watertekort en er zijn dagelijks bombardementen. Daarom zijn medicatie of braces, voor als je een arm of een been hebt gebroken, ook zo belangrijk." Anna zelf komt uit Kherson en dansdocente Nastya komt uit Kharkiv, twee andere plekken waar Rasom veel spullen naartoe stuurt.

Ondertussen biedt Rasom Oekraïners in Nederland ook veel hulp, in de vorm van cursussen, workshops en gewoon het bieden van een veilige haven. "In de eerste twee maanden kwamen hier vierduizend mensen uit het hele land naartoe. We gaven ze allemaal een frisse set kleding en daarna zijn we ons meer gaan richten op psychologische ondersteuning."

Centraal punt

Die combinatie blijkt een succes. Anna en haar team hebben in korte tijd een centraal punt voor de Oekraïense gemeenschap gecreëerd, waar ook de gemeente, het Rode Kruis, de GGD en de JGZ dankbaar gebruik van maken.

Verder worden er diverse workshops voor kinderen gegeven en is er Nederlandse taalbegeleiding. "Die lessen zijn bizar druk. Dat viel eerst wel mee, omdat mensen niet wisten hoelang ze hier zouden blijven", legt Anna uit. "Nu weten ze dat ze hier een baan zullen moeten vinden omdat ze niet terug kunnen en willen ze de taal leren. De meesten willen niet blijven, maar ze hebben nergens om nu naar terug te gaan."