Bij een woning op het Weltevredenplein in Haarlem-Noord is vanochtend een gewapende overval geweest. De overvaller kwam het huis binnen, bedreigde de bewoners met vermoedelijk een pistool en ging er vandoor met een onbekende buit. Getuigen spreken van twee overvallers, de politie heeft het tot nu toe over één man.

Verslaggever Marieke Pijlman is ter plaatse en laat weten dat er veel hulpdiensten aanwezig zijn. "Ik tel zeker elf politieagenten en ook marechaussee." Ook is er ambulancepersoneel op de plek van de overval. Volgens getuigen waren er twee overvallers. Ze probeerden eerst een andere woning binnen te gaan, maar ze zaten blijkbaar verkeerd. Ook bedreigde een van de overvallers een klusjesman die in de buurt aan het werk was met een pistool. De politie zette ook een helikopter in om naar de dader te zoeken. Zij hebben het tot nu toe over één overvaller. Het gaat om een man tussen de 20 en 30 jaar oud van ongeveer 1,85 meter lang. Hij droeg een bivakmuts, een zwarte jas en zwarte handschoenen. Iedereen die iets heeft gezien of camerabeelden heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem