Werkmannen die bezig waren met het renoveren van een woning aan het Weltevredenplein in Haarlem-Noord, werden woensdagmorgen verrast met een bezoek van twee overvallers met bivakmutsen op. Eén van hen kreeg een pistool in z'n nek gedrukt. Zijn collega zag het van dichtbij gebeuren. "Als je dat ziet, dan schrik je daar wel van."

De mannen waren met z'n drieën aan het werk en precies op het moment dat de uitvoerder even kwam kijken en de deur opendeed, liepen de twee overvallers het huis in. Al snel hadden ze in de gaten dat het foute boel was.

Ze moesten hun telefoons inleveren, omdat één van de overvallers dacht dat er foto's waren gemaakt. "Het pistool werd in z'n nek gedrukt, doorgeladen en opnieuw in z'n nek gedrukt", vertelt één van zijn collega's aan NH Nieuws.

De bouwvakkers schrokken, maar voordat ze echt door hadden wat er aan de hand was, vertrokken de overvallers alweer omdat ze de verkeerde woning in waren gelopen. "Ze moesten ergens anders zijn."

De overvallers zijn daarna een andere woning aan het Weltevredenplein zijn binnengelopen, waar ze de bewoners hebben bedreigd en er met onbekende buit vandoor zijn gegaan. Buurtbewoners vermoeden dat het om een gerichte woningoverval gaat. "In dat huis wonen een moeder en een volwassen zoon. En hij is geen lieverdje, hij heeft al vaker vast gezeten."

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Buurtbewoners hebben het over een schietpartij. "Er blijkt geschoten te zijn", vertelt een mevrouw. "Ik heb het zelf niet gehoord, maar dat wordt gezegd. Ik ben wel geschrokken, dus ik blijf op een afstand."

De werkmannen die even verderop in de woning aan het werk waren hebben ook wat gehoord. "We hoorden wel een hard geluid, maar 't kan ook zijn dat iets is omgevallen. Dus of er geschoten is, weet ik niet."

Na de overval was er veel politie op het Weltevredenplein. Ook hing een helikopter in de lucht. "Dit is een hele rustige buurt. Er gebeurt nooit iets, daarom is dit ook zo bijzonder."

De politie heeft het, in tegenstelling tot de getuigen, tot nu toe over één overvaller. Het gaat om een man tussen de 20 en 30 jaar oud van ongeveer 1,85 meter lang. Hij droeg een bivakmuts, een zwarte jas en zwarte handschoenen. Iedereen die iets heeft gezien of camerabeelden heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.