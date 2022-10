Vanmorgen is er brand uitgebroken bij een pizzeria op de hoek van de Teding van Berkhoutstraat en de Nagtzaamstraat. De brandweer heeft het over een grote brand. Of er gewonden zijn gevallen, kan de brandweer op dit moment nog niet zeggen.

Om 11:40 uur kwam bij de politie de melding van een brand binnen. In ieder geval zijn twee personen nagekeken door ambulance personeel. "Op dit moment zie ik drie voertuigen van de brandweer en één ambulanceauto", laat onze verslaggever ter plaatse, Marieke Pijlman, weten. "Ze zijn hier nu vooral aan het kijken of er ergens anders nog brand is, maar het grote gevaar lijkt geweken." Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem