Het nieuwe college van de gemeente Haarlem heeft de oorlog verklaard aan auto's. Deze week werd bekendgemaakt dat dat er in elf extra wijken betaald parkeren wordt ingevoerd. Het is de zoveelste stap in de lange strijd tussen de gemeente en de auto.

De plannen over de autoluwe binnenstad uit de jaren negentig zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Maar hoewel de auto niet meer welkom is in het centrum, blijven de problemen in de buitenwijken groeien. Vooral het parkeren blijft een heikel punt. Haarlem krijgt steeds meer inwoners en het aantal auto's lijkt - ondanks alle maatregelen - nog harder te stijgen.

In 2015 organiseert de gemeente voor het eerst een stadsgeprek, waarbij inwoners kunnen meepraten over belangrijke kwesties die spelen in de stad. Op de agenda staat het onderwerp 'parkeren' en het doel is om met de Haarlemmers de knelpunten van het parkeerbeleid te bespreken.

"Dertig jaar geleden hebben we betaald parkeren ingevoerd en toen het druk werd in de schil rondom het centrum, kwam er vergunningparkeren voor bewoners. Daarna is er niet veel meer gebeurd terwijl het aantal auto's alleen maar is toegenomen", laat een woordvoerder destijds weten.

Naar aanleiding van het gesprek werden negentien maatregelen opgesteld, waar bewoners over mogen stemmen in een stadsreferendum. Veruit de meeste Haarlemmers (84,25 procent) stemmen tegen de plannen van de gemeente, maar vanwege de lage opkomst wordt de uitslag ongeldig verklaard.

De uitslag zou sowieso alleen als een advies aan de gemeenteraad worden beschouwd, maar na de ongeldigverklaring kan de raad de uitslag helemaal naast zich neerleggen en de gevreesde parkeermaatregelen doorvoeren.

Deze week werd duidelijk dat betaald parkeren in Haarlem wordt uitgebreid met elf wijken, een heel groot deel van de stad dus. NH Nieuws-verslaggever Michael van der Putten ging bij een van de wijken langs om de peilen hoe bewoners over de invoering denken. Bekijk de video hieronder.

Ook in de toekomst zal het gebruik van de auto aan alle kanten ontmoedigd worden. In de plannen van het nieuwe college staat dat naast de uitbreiding van het betaald parkeren ook de parkeertarieven in garages en voor bezoekers op straat omhooggaan.

Verder wordt 30 kilometer per uur de standaard en zijn parkeerplaatsen bij nieuwbouw niet langer vanzelfsprekend. Ook komt er in sommige wijken een maximaal aantal parkeervergunningen dat mag worden verleend.

Maar daar blijft het niet bij. In het mobiliteitsplan van oktober 2021 staan de doelen van de gemeente voor het jaar 2030 beschreven. Daarin staat heel duidelijk: 'Binnen de stad reizen we zoveel mogelijk te voet of met de fiets, de reizen van en naar de stad doen we zoveel mogelijk met een steeds schoner OV en we gebruiken de (elektrische) auto alleen als het niet anders kan'.

Het streven van de gemeente is dat bijna alle (90 procent) reizen binnen de stad met een afstand van minder dan 2,5 kilometer met de fiets of lopend worden afgelegd. Daarnaast is het streven dat meer dan de helft (60 procent) van de reizen vanuit of naar Haarlem toe met het ov of de fiets gedaan worden.

Om dit voor elkaar te krijgen, wil de gemeente nog meer inzetten op dertigkilometerzones, meer knooppunten voor het ov en extra fietsenstallingen in het centrum. Ook komt er een maximaal aantal vergunningen in sommige buurten, waardoor niet iedereen meer een auto kan nemen.

De vraag is uiteraard of deze maatregelen zullen zorgen voor minder auto's in de stad. Want na tientallen jaren aan strijd, blijkt dat de Haarlemmers maar moeilijk afstand doen van hun auto. In 2021 hadden de Haarlemmers (en dat zijn alleen nog maar de particulieren) samen 59.324 auto's, bijna duizend meer dan in het jaar daarvoor.