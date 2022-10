Omwonenden van tennisvereniging Bennebroek aan de Binnenweg vrezen de komst van nieuwe ledverlichting op de tennisbanen. Als de plannen doorgaan, denken ze dat hun achtertuinen en delen van hun woningen fel verlicht zullen worden. Een man die naast de tennisbaan woont, moet er niet aan denken. "Dat is gewoon vreselijk, die felle lampen waar je dan inkijkt."

De tennisclub is voornemens om de twee achterste tennisbanen (banen 5 en 6 die pal naast huizen liggen) te gaan verlichten zodat daar ook gespeeld kan worden als het donker wordt. Volgens Arnold, een woordvoerder van de tennisvereniging, is het de wens van de leden. "Die willen graag meer verlichte banen hebben voor de winterdag." Het gaat om de komst van vier palen met verlichting.

Omwonenden zijn niet blij met de plannen, omdat dit betekent dat er tot in de late uurtjes getennist kan worden naast hun huizen. "Het komt er op neer dat de tennisactiviteit tot 300 procent zal toenemen hier", vertelt de omwonende die liever anoniem blijft.

Als tennisliefhebber heeft hij de geluidsoverlast die de tennisbanen naast zijn huis nu met zich meebrengen, altijd door de vingers gezien. Maar de toename van activiteiten en de komst van felle verlichting gaat hem te ver. "We hebben de omgevingsdienst IJmond al gevraagd om een preventief handhavingsverzoek. Er zijn namelijk ooit geluidsmetingen gedaan en de tennisactiviteiten op de achterste banen 5 en 6, geven teveel herrie."

De tennisvereniging zegt begrip te hebben voor de zorgen van de bewoners. "We snappen heel goed dat men er niet op zit te wachten om de hele avond in het licht te zitten en daarmee hun woongenot weg te nemen. We hebben daarom bij de uitvraag voor de verlichting dan ook gekeken naar de oplossing die het minste licht verspreid."

De vergunning voor de komst van verlichting op de achterste twee tennisbanen is - ondanks de nabijheid van woningen op zo'n 15 meter afstand - al vergeven door de gemeente, maar de bewoners vechten dit aan en zijn een gerechtelijke procedure gestart.

"Die lampen komen op 18 meter hoge masten en hebben een bepaalde hoek om de banen goed te verlichten. Daardoor zul je vanaf hier recht in die lampen kijken, en die nieuwe ledverlichting heeft een zeer sterk verblindend effect, alsof je recht in de zon kijkt waardoor je vlekken in je ogen blijft houden. Dat mag gewoon nooit doorgaan", aldus de omwonende.

De laatste jaren wordt op steeds meer plekken buitenverlichting vervangen door ledverlichting omdat dit duurzamer is. Dat gebeurde eerder dit jaar nog in Zandvoort waar veel bewoners niet blij mee waren.

"Het is vreselijk, het witte licht schijnt dwars door de lamellen van onze slaapkamer heen", vertelde Arjen Bosma, bewoner van het Jan Snijerplein destijds aan NH Nieuws.

De tennisvereniging laat weten dat het allemaal nog niet zeker is of de verlichting op banen 5 en 6 er ook echt gaat komen. "De verlichting op baan 5 & 6 is onderdeel van een grote puzzel. Het plaatsen van de verlichting zou de leden voorzien in hun vraag maar als het aantal leden af gaat nemen is de noodzaak er al minder. "

Ondertussen is er ook een wens om extra padelbanen aan te leggen bij de tennisvereniging en zouden twee extra verlichte tennisbanen, dit wel makkelijker maken om te realiseren. Maar gezien de geluidsoverlast die de bestaande padelbanen geven, verwacht de club dat er niet gauw nieuwe padelbanen bij zullen komen.

De bewoners hopen dat ze de plannen nog kunnen tegenhouden. Ook willen ze dat de bestaande verlichting op de andere tennisbanen worden vervangen door lage lichtmasten met omgevingsvriendelijke verlichting. De vereniging gaat die lampen vervangen met ledverlichting in de zomer van 2023.