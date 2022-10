Om de huidige OV-chaos in de IJmond en rond Haarlem het hoofd te bieden, gaat Connexxion vanaf eind volgende week minder bussen inzetten. Dat zit zo: door personeelstekort en ziekteverzuim bij het vervoersbedrijf vallen veel ritten uit de 'volledige' dienstregeling op het laatste moment uit, waardoor reizigers niet weten waar zij aan toe zijn. Door af te schalen moeten de buslijnen betrouwbaarder worden. Dat meldt de provincie.

Veel reizigers zaten vorige week met de handen in het haar. "Je weet pas zeker dat je kan reizen, als de bus om de hoek komt", zei een reiziger tegen NH Nieuws. "We schamen ons kapot, scheld ons alsjeblieft niet uit. Wij weten het ook niet meer", schreef een buschauffeur aan IJmuidenaren op Facebook.

En ook Connexxion zag voorlopig geen oplossing: "We zijn niet het enige bedrijf met personeelsproblemen, ook andere vervoersbedrijven zoeken mensen, en we vissen allemaal in dezelfde vijver." En met oplopende coronacijfers leek het het bedrijf ook onwaarschijnlijk dat het ziekteverzuim er snel omlaag gaat.

Daarom kiest Connexxion er in samenspraak met de provincie voor om vanaf 23 oktober in en rond Haarlem en in de IJmond volgens de 'uitgebreide zomerdienstregeling' te rijden. Die gold ook tot afgelopen 25 september. Nadat er van dat schema werd overgestapt op de huidige 'afgeschaalde winterdienstregeling', begonnen de problemen.

De provincie verwacht overigens wel dat er straks nog genoeg bussen zullen rijden om iedereen te kunnen vervoeren. Een woordvoerder: "De reizigersaantallen zitten sinds de coronacrisis nog onder het niveau van 2019. Als blijkt dat bussen te vol zijn, kunnen er wel extra bussen ingezet worden."

Een ideale oplossing vindt de provincie dit niet, laat de woordvoerder weten: "Hoewel wij deze tijdelijke aanpassing betreuren is het voor nu de beste oplossing. De provincie heeft wel aan Connexxion een plan gevraagd hoe het tekort aan chauffeurs op korte en middellange termijn opgelost kan worden."