Er komt dit jaar geen centrale vuurwerkshow in Haarlem ter compensatie van het vuurwerkverbod. De gemeente heeft bij andere gemeenten navraag gedaan of zo'n evenement effect had op vandalisme tijdens de jaarwisseling. Dat lijkt niet het geval, dus ziet burgemeester Jos Wienen nu geen aanleiding om een vuurwerkshow in Haarlem toe te staan.

Tijdens de politieke discussie over het invoeren van een vuurwerkverbod in Haarlem vorig jaar, heeft de VVD met klem gevraagd om ervaringen met vuurwerkshows elders in Nederland op te vragen.

Burgemeester Wienen heeft vooral navraag gedaan bij de gemeenten Hilversum en Zoetermeer, die al meerdere keren ervaring hebben met een vuurwerkshow. In Hilversum wordt door de gemeente veel tijd en energie gestoken in het evenement voor de organisatie, contact met de lokale ondernemers, vergunningen, toezicht en handhaving. Maar, zo laat Hilversum aan Haarlem weten: "Ondanks alle inspanningen is er nog veel schade en overlast in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling."

Een soortgelijke ervaring is er in Zoetermeer. In die stad met 124 duizend inwoners trekt de vuurwerkshow jaarlijks tussen de twee en drie duizend bezoekers, maar lijkt het geen effect te hebben op de overlast. Vuurwerkshows in Amsterdam en Rotterdam zijn vorig jaar afgelast in verband met coronamaatregelen, hoewel er daar wel wordt uitgegaan van een positieve invloed op het aantal slachtoffers en het vandalisme.

De politie heeft de burgemeester ook laten weten dat ze niet verwachten dat een vuurwerkshow invloed heeft op de hoeveelheid illegaal vuurwerk dat wordt afgestoken. "De burgemeester is daarom op dit moment niet overtuigd van de voordelen van een vuurwerkshow", laat een woordvoerder weten. Voor zover bekend is er dit jaar geen aanvraag voor een evenement tijdens de jaarwisseling gedaan. Vorig jaar lag er wel een uitgewerkt plan klaar voor een vuurwerkshow. Dat belandde in de prullenbak, omdat de gemeente er amper budget voor beschikbaar wilde stellen.

Bovendien vond de meerderheid van de gemeenteraad dat er geen uitzonderingsgebieden mochten komen op het vuurwerkverbod, dat sinds vorige jaarwisseling in Haarlem geldt. Het zou te veel onduidelijkheid scheppen. Het verbod is ingesteld omdat vuurwerk te veel overlast veroorzaakt en te vervuilend is, en dan zou het vooral volgens GroenLinks niet kies zijn om als gemeente zelf vuurwerk af te steken.

Inhaaldrang

Evenementenorganisator Martijn Bevelander, die veel ervaring heeft met Haarlem Jazz and More en de Kerstsamenzang op de Grote Markt, denkt er niet over om weer een plan voor een vuurwerkshow in te dienen. "Ik hoef niet weer de deksel op mijn neus." Hij blijft van mening dat er door zo'n centraal evenement tijdens de jaarwisseling met daarbij een goede programmering van muziek en dergelijke, minder gewonden kunnen vallen. "Die ene vader gaat dan misschien niet 50 euro uitgeven aan vuurwerk."

Overigens schat hij ook in dat ondanks het vuurwerkverbod in Haarlem dit jaar juist veel meer vuurwerk afgestoken zal worden. "Ik denk dat mensen na twee coronajaren een ontzettende inhaaldrang hebben."