Bezorgde ouders en buurtbewoners zijn vanochtend op de Schouwtjesbrug de straat op gegaan om het verkeer op het gevaarlijke kruispunt te regelen. Op die manier willen ze aandacht vragen voor de gevaarlijke verkeerssituaties die daar ontstaan voor kinderen die er iedere ochtend naar school fietsen. In oranje hesjes en met zelfgemaakte klaar-overbordjes loodsen ze honderden buurtkinderen het kruispunt over.

Het initiatief komt van Joosje Campfens, die de actie uit frustratie is begonnen. Al jarenlang zijn buurtbewoners bezig om de verkeerssituatie op en rond het kruispunt veiliger te krijgen, zonder duidelijk resultaat. "Er worden over de gevaarlijke verkeerssituatie hier wel inspraakavonden en handtekeningenacties gehouden, maar er gebeurt niks vanuit de gemeente. Mensen voelen zich hier niet gehoord." Tijd voor actie dus, vindt Joosje.

Vanaf 8.00 uur begint de drukte: kinderen op de fiets steken kriskras tussen rijdende auto's door om op tijd op school te komen. Deze ochtend kregen de scholieren hulp van buurtbewoners tijdens het oversteken. "Ik houd het verkeer hier tegen, terwijl de andere vrijwilligers de fietsers begeleiden", vertelt Mieke, een van de buurtbewoners.

Net als de anderen die meedoen aan de actie, draagt ze een oranje hesje en heeft ze een geïmproviseerd klaar-overbordje in haar hand. "Het is hier een heel gevaarlijke verkeerssituatie", legt ze uit. "De fietsers komen over de brug en moeten daarna linksaf de weg doorsteken."

Wanneer er auto's het kruispunt naderen, stapt Mieke de weg op en houdt het rode deel van haar bordje omhoog. "En dan maar hopen dat ze inderdaad stoppen, dat je niet ondersteboven gereden wordt", lacht ze. "Eerst stak ik alleen het bordje uit vanaf de zijkant, maar dat heeft helemaal geen zin. Je moet op de straat staan."

Twee kinderen die in een bakfiets worden vervoerd roepen 'dankjewel' naar de klaar-overs, terwijl ze de auto's tegenhouden. "Ik probeer ze af te remmen", vertelt Thessa, een andere vrijwillige klaar-over. In haar hand heeft ze een vliegenmepper, met aan een kant een rood papiertje en aan de andere kant een groene. "Het kan wat professioneler, maar het werkt", lacht ze.

Even verderop staat Carst, met een zelfgemaakt spandoek. "Meer dan drieduizend kinderen fietsen hier dagelijks. De gemeente moet zorgen voor een goede doorloop van het verkeer, zodat het hier veilig voor ze is", zegt hij standvastig.

"Er wordt hier veel te hard gereden en kinderen hebben de grootste moeite om hier veilig over te steken", gaat hij verder. "Het is een racebaan, de kinderen krijgen geen voorrang en dat leidt tot heel gevaarlijke situaties. Een snelheidsvermindering is wel het minste, maar er moet iets gebeuren."

Carst is bang dat de gevaarlijke situaties in de toekomst alleen nog maar erger zullen worden. "We zien het verkeer toenemen en er worden hier straks ook nog 2100 woningen gebouwd, dus het verkeer zal hier alleen maar toenemen. Er is gewoon veel te weinig aandacht voor de consequenties van die hoge mobiliteit."

Rond 8.30 uur neemt de drukte geleidelijk af. Bijna alle kinderen zijn veilig naar school begeleid. Een enkeling trapt nog stevig door om op tijd in de les te komen. Organisator Joosje is trots op alle vrijwilligers. "Een enorm geslaagde actie, de opkomst was groter dan ik had gehoopt", vertelt ze enthousiast.

Als er vanuit de gemeente niets gebeurt, dan moet je zelf de straat op, vindt Joosje. "Tussen 8.00 uur en 8.30 uur fietsen hier iedere dag duizenden kinderen. In dit hele gebied van twee vierkante kilometer met al die scholen en leerlingen gaat we acties opzetten", vertelt ze. "Elke maand ergens anders, of misschien zelfs vaker. Dit gaat zo niet langer, we willen gewoon dat het aangepakt wordt. Volgende maand gaan we hetzelfde doen op de Wagenweg."

Wat de gemeente moet doen om de situatie veiliger te maken, daar heeft Joosje wel een idee over. "Op de korte termijn moeten er verkeersregelaars komen, in ieder geval tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Daarna moet de weg autoluw worden, of een fietsstraat", legt ze uit. "Maar mijn oproep aan de gemeente is eigenlijk: kom zelf kijken tussen die tijden. Stuur niet mensen om fietsers te tellen, maar kom zelf. En bedenk terwijl je hier op de straat staat een oplossing."