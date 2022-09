Niet eerder had Kim van Schaik van Prakkie & More, een organisatie die mensen gratis helpt aan voedsel en kleding, het zo druk. Door het stijgen van de energieprijzen en duurdere boodschappen, komen steeds meer mensen in de problemen. "Ik heb voor het eerst een wachtlijst", vertelt Kim. "Ik hou m'n hart vast voor de komende winter."

Bijna drie jaar geleden begon Kim van Schaik met het weggeven van gratis maaltijden in Zandvoort. Sindsdien is haar vrijwilligersorganisatie gegroeid en helpt ze maandelijks zo'n dertig gezinnen in Zandvoort aan gratis voedsel. Ook kunnen ze bij haar terecht voor gratis kleding. De mensen die zich bij haar melden, zijn vaak mensen die net tussen wal en schip belanden. "De mensen die ik help verdienen vaak net een paar euro teveel om toeslagen te ontvangen, of om hulp te krijgen van de voedselbank."

Van Schaik probeert het gat te dichten en juist deze mensen te helpen door hen voedsel te geven. "De meeste mensen werken gewoon, hebben gewoon een baan. Maar houden onder de streep niks over."

Inmiddels heeft ze een wachtlijst van zo'n tien gezinnen. Dat komt ook, omdat ze druk is met het uitgeven van voedsel en de intake-gesprekken met nieuwe huishoudens tijdrovend is. Van Schaik wil dat de mensen die zich bij haar melden niet alleen eerlijk zijn over hun financiën, maar over hun hele situatie. Alleen dan kan ze hen echt helpen. "Ik heb het nog nooit zo druk gehad. En ik vind het wel moeilijk om te zien dat er zoveel mensen tegelijk ineens in de problemen komen." Ze ziet dat er veel onrust is bij mensen die amper rondkomen. "Ze weten niet wat er komen gaat en dat creëert angst."

Gelukkig krijgt Van Schaik nog veel voedsel aangeboden van ondernemers, een grote supermarkt in het centrum van Zandvoort en inwoners. Dus ze zit nog niet verlegen om voedsel en kan voorlopig nog doorgaan met het helpen van Zandvoortse gezinnen.