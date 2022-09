In Haarlem en Zandvoort liggen nog stapels geld klaar voor inwoners die weinig inkomen hebben. Zij kunnen eenmalig 1.300 euro ontvangen om te dealen met hogere energieprijzen en duurdere boodschappen.

In Haarlem hebben 6.163 huishoudens (een deel) van deze zogeheten energietoeslag uitgekeerd gekregen. Maar nog eens 6.327 hebben er ook recht op, maar zij vroegen het niet aan. De uitkering bestaat sinds het voorjaar.

In Zandvoort zijn sinds half april al 758 energietoeslagen verstrekt, dat is aan ongeveer de helft van de huishoudens die er recht op lijken te hebben. Het gaat bij de uitbetaling in eerste instantie om een bedrag van 800 euro. Komende maand komt daar voor al deze mensen 500 euro bij.

Achterstand

De twee gemeenten denken dat een deel van de inwoners om verschillende redenen niet op de hoogte zijn van het bestaan van de toeslag. Het lijkt erop dat de toeslag nu vooral naar mensen is gegaan die ze automatisch kregen. Zij zijn houder van de HaarlemPas, die onder andere korting geeft aan minima en toegang tot vergoedingen, danwel ZandvoortPas en daarmee bij de gemeente bekend als inwoners met laag inkomen. Overigens heeft de gemeente ook achterstand om de aanvragen te behandelen en wachten honderden gezinnen nog op uitbetaling.

Zandvoort begint binnenkort met een campagne om de Zandvoorters te bereiken die zonder dat ze het weten recht hebben op 1.300 euro. "Ik roep Zandvoorters dan ook op om gebruik te maken van deze energietoeslag. Wijs ook mensen in uw omgeving op deze mogelijkheid", is de boodschap van wethouder Gert-Jan Bluijs. Ook zijn Haarlemse collega Diana van Loenen doet deze oproep aan de inwoners die mogelijk geld laten liggen.

Financieel klem

Hij voegt toe: "Met deze toeslag bieden we een beetje verlichting aan Zandvoorters die door een hoge energierekening financieel klem komen te zitten. Natuurlijk zal deze toeslag de financiële problemen niet helemaal oplossen, maar het kan wel helpen." Voor de duidelijkheid: het is het Rijk dat het geld geeft, de gemeente heeft de taak het door te geven aan de inwoners.

In Heemstede en Bloemendaal gaat het beter met de bekendheid van de toeslag. "We gaan het budget vanuit het Rijk volledig benutten. Dus dat geeft wel aan dat we op de goede weg zitten qua bereik", zegt een woordvoerder.

Zelfs in deze rijkste gemeenten van Nederland zijn er inwoners die gebruik moeten maken van de tegemoetkoming omdat de hogere kosten tot problemen leiden. In Bloemendaal hebben 476 huishoudens de energietoeslag aangevraagd en ontvangen als ze er recht op hadden. De gemeente houdt niet bij hoe dit is verdeeld over de kernen. In Heemstede kwamen tot nu toe 709 aanvragen binnen. Ook hier heeft iedereen die aan de regels voldeed, de uitkering ontvangen.

Opgerekt

Ook deze twee gemeenten hanteren, net als Haarlem, vanaf 1 januari, de norm dat iedereen van de regeling gebruik kan maken die tot 130 procent verdient van de bijstandsnorm. In Zandvoort houden ze het op 120 procent. Dit betekent wel wat, want in Haarlem zijn de regels door de gemeente zelf opgerekt waardoor 1.840 huishouden nu ook extra die 1.300 euro van het Rijk kunnen krijgen. De gemeente betaalt 2,4 miljoen euro bovenop de bijna 14 miljoen van het Rijk.

Aanvragen voor de energietoeslag kunnen overigens tot juni 2023 worden ingediend.