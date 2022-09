Ruim een week na de brand in een bollenloods in Heemstede zitten de bewoners van de Rivierenbuurt nog steeds in de stank. De rioollucht komt van de sloten die vervuild zijn met bluswater. Het Hoogheemraadschap Rijnland pompt al wel wat vuil water weg, maar wacht nog op onderzoeksuitslagen voordat er verder actie wordt ondernomen.

Het waterschap heeft schotten geplaatst zodat het vervuilde water niet zomaar de Leidsevaart in kan lopen. En daardoor staat het water ook grotendeels stil, wat de kwaliteit niet ten goede komt. "Ik ga nu niet in de tuin zitten en ik hou de ramen ook dicht, want je ruikt het anders door je hele huis", vertelt een bewoner van de Linge die last heeft van de stank.

Het Hoogheemraadschap Rijnland weet op dit moment niet in hoeverre het water vervuild is en heeft daarom uit voorzorg bordjes geplaatst met daarop de boodschap dat mensen beter niet het water kunnen aanraken. In de tussentijd wordt er al wel wat water weggepompt om de stankoverlast tegen te gaan, maar het helpt nog niet veel. "Het komt met vlagen, vooral 's morgens is het heel erg. En 's nachts, dan bubbelt het hier gewoon", vertelt een mevrouw die dagelijks een paar rondjes door de wijk loopt met haar honden.

Een andere bewoner baalt er ook van. "Het is gewoon niet te doen, die stank! Het moet echt snel opgelost worden." De dierenambulance is volgens bewoners al een aantal keren langs gekomen om zwanen te vangen en over te plaatsen naar schoon water. "Er zit volgens mij geen leven meer in het water, er liggen veel dode vissen", vertelt een bewoonster die een tuin heeft die grenst aan één van de vervuilde sloten.

De laatste onderzoeksuitslagen worden door het Hoogheemraadschap Rijnland op donderdag verwacht. "We hebben twee opties. Alles afvoeren, maar dat geeft wel hoge kosten en overlast omdat we met tankwagens rijden", vertelt Martin Riethoff, coordinator plaats incindent bij Rijnland. "De andere optie is het water verdunnen door schoon water in de sloten te laten stromen, totdat de waardes acceptabel zijn om het water in het systeem te pompen."

Zodra de uitslagen donderdag binnen zijn, gaat het waterschap actie ondernemen om de sloten weer schoon te maken.