Het leven wordt door de stijging van de energieprijzen voor iedereen duurder. Maar ben je, zoals de Haarlemse Sandra Prins (45), met een stofwisselingsziekte ook sterk afhankelijk van zorg, dan is het dubbel zo zuur. Zelfs als je een modaal inkomen hebt. "Doordat je een beperking hebt, heb je een duurder pakket van de zorgverzekering nodig. Maar er valt steeds minder onder."

De keuze om de auto dan wat vaker te laten staan en op de fiets boodschappen te doen, is één die Sandra net als veel mensen steeds vaker neemt. Maar zij moet dan wel per handbike. Nu is ze daar niet onbekend mee en zolang ze kan onderneemt ze flinke tochten, zelfs in de bergen. Vorig jaar deed ze zelfs mee met een Handbikebattle in de Alpen, waarvoor ze als training 15 keer het Kopje van Bloemendaal beklom.

Net terug van een tocht door Denemarken met een groep handbikers, krijgt ze een mail van haar energieleverancier. Die opent ze liever niet. "Maar je kan het niet altijd blijven uitstellen."

"Ik wil het eigenlijk liever niet weten", zegt ze nog lachend ze als ze de mail opent. De kachel brandt alweer om haar lichaam op aangename temperatuur te houden. Haar maandelijkse rekening gaat per 1 oktober omhoog naar 200 euro voor haar slecht geïsoleerde, kleine huurwoning waar ze samen met haar vriend woont. En dan moet ze de jaarafrekening in februari nog afwachten. "Dat hangt dan ook zo boven je hoofd nog."

Het is de optelsom van al die prijsstijgingen die de positief ingestelde Sandra toch zorgen baart. Haar boodschappen zijn namelijk ook duur, door een speciaal dieet zonder zuivel. Door de zeldzame stofwisselingsziekte neemt haar zicht ook sneller af, maar stelt ze nieuwe brillenglazen langer uit dan eigenlijk zou moeten. "Want ja, je krijgt maar één keer in de drie jaar een brilvergoeding, wat ook al stukken minder is."

Ze wil niet zeuren, omdat haar inkomen nog modaal is. "Maar dan heb je ook geen recht op hulpmaatregelen en toeslagen." Ze wil van de overheid meer maatwerk, juist in deze tijd. "Daar is volgens mij een hele grote slag in te slagen. Dat er van hogeraf gekeken wordt hoe die mensen geholpen kunnen worden."