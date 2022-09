Onder luid applaus zagen een paar honderd mensen zondagmiddag het recordbedrag van 461.129 euro omhooggaan bij Swim To Fight Cancer in Haarlem. Dat mag een klein wonder heten, want afgelopen vrijdag werd bekend dat er vandaag niet gezwommen kon worden door blauwalg in het water.

Swim To Fight Cancer is een evenement dat dit jaar in twaalf steden is georganiseerd. Het concept is simpel: deelnemers zwemmen door het centrum van een stad en laten zich sponsoren zodat er geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek.

Dit weekend stond Haarlem op het programma, maar afgelopen vrijdag werd bekend dat er in onder andere het Spaarne blauwalg zit. Een enorme domper voor de organisatie, vrijwilligers en deelnemers.

Een van de deelnemers die vandaag zou zwemmen is Erwin von Hebel. Hij staat, in blauwe badjes, al vroeg op de dag langs op de kade van het Spaarne.

"Dit zou mijn vijfde swim van het jaar worden", reageert hij. "Dat is uniek want zoveel mensen zijn er niet die meerdere keren zwemmen. Echt jammer dat het niet doorgaat."

Erwin heeft van dicht bij de ziekte meegemaakt. "Ik ben veel mensen aan de ziekte verloren: volwassenen en kinderen zo binnen drie maanden dood", zegt hij geëmotioneerd. "Daarom doe ik mee en probeer zoveel mogelijk geld in te zamelen."

Erwin heeft dit jaar al zesduizend bij elkaar gezwommen en kon het dan ook niet laten om te kijken of er misschien een alternatief was.

"Ik kom uit Hilversum en heb gekeken of er een zwembad is in Haarlem en die is er: het Boerhaavebad. Daar hebben ze me leuk opgevangen. Ik zwem namelijk met KWF-zwembandjes dus ze konden zien dat ik daarvoor zwom. Dat was hartstikke leuk", aldus Erwin.

Vanwege het niet door gaan van het evenement mogen de deelnemers volgend jaar zonder inschrijfgeld weer meedoen. "En het bedrag dat ze hebben opgehaald blijft ook staan", zegt Stefanie van Rootselaar, directeur Stichting Fight cancer.

"Dan hoeven ze niet opnieuw te beginnen. Maar dit nu opgehaalde geld wordt wel alvast beschikbaar gesteld voor kankeronderzoek", aldus Van Rootselaar.

Naast blauwalg was het vandaag een regenachtige middag. De organisatie is dan ook aan het bekijken of het evenement in Haarlem eerder in het jaar zou kunnen plaatsvinden.

"Niets is zeker maar we gaan kijken of we bijvoorbeeld in juni al kunnen gaan zwemmen. Zodat het weer volgend jaar iets meer mee zit", vervolgt van Rootselaar. "Maar het was een fantastisch evenement hier in Haarlem. Heel goed gedaan."

Ondertussen is Erwin ontzettend blij met het opgehaalde bedrag. "Ik kijk naar boven, naar mijn vrienden die aan de ziekte zijn overleden. Ik vind dit extra waard en het motiveert me om er volgend jaar weer bij te zijn. Hopelijk kunnen we hier dan wel zwemmen."