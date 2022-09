Bij een steekincident in een woning in een flatgebouw in Haarlem-Noord is vanmorgen een vrouw overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Agenten troffen in een flatgebouw aan de W.F. Hermansstraat een gewonde vrouw aan. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Wat er precies is gebeurd, wordt uitgezocht.