Swim To Fight Cancer in Haarlem is afgelast. Dit weekend zouden zo'n 625 deelnemers meedoen aan de benefietactie, maar de waterkwaliteit in het Spaarne is te slecht om in te zwemmen. "Onze grootste vrees is werkelijkheid geworden", laat organisator Dik Kol weten aan NH Nieuws. Een deel van de festiviteiten rondom het evenement gaat nog wel door op land.

In het Spaarne en de grachten zijn onder andere veel bacteriën gevonden, waaronder blauwalg. "Het is zeer onverantwoord om in te zwemmen. Er is een explosie aan blauwalg", aldus Kol. Volgens de organisatie zijn alle scenario's doorgenomen, maar kwam er geen passend alternatief boven drijven. Dat is al vooral balen voor de deelnemers, die al hard aan het trainen waren. "De zwemmers verdienen een goede Swim, daarom verplaatsen we het naar volgend jaar." De festiviteiten op het land gaan wel door, van 14.00 tot 16.00. Er is muziek en ook wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt, dat door 92 teams werd ingezameld. Daarnaast krijgen ook alle deelnemers alsnog een medaille. "En volgend jaar een dikke herkansing", vertelt Kol hoopvol.