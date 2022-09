Restaurant Erawan is woensdagavond bekogeld met stenen. Op camerabeelden is te zien hoe de gooier meerdere stenen tegen de ruiten van het restaurant smijt. Buren hoorden rond de klok van 22.45 uur een aantal doffe dreunen. Robert Loos van het restaurant spreekt van een doelbewuste actie.

Vermoedelijk is er met kiezelstenen op de ruiten gegooid. Er zitten zeven gaten in de ramen. Op camerabeelden (in handen van NH Nieuws) is te zien hoe een persoon komt aanlopen en begint te gooien.

"De stenen die hij heeft gebruikt, zijn nergens in de deze straat te vinden", zegt Loos. "Hij had ze blijkbaar meegenomen. Dat vinden we zo bizar, het lijkt wel een doelbewuste actie tegen ons restaurant."

Loos is zeer verrast door het voorval. "Het is geen dronkenlap, geen hooligan of junk. We hebben geen dreigingen gehad, nooit iemand ontslagen of een boze gast in het restaurant gezien. We weten het echt niet."

Loos is nu meer op zijn hoede. "Er werken hier alleen maar vrouwen en ik heb zoiets van: komt hij terug? Het glas wordt nu vervangen door gelaagd glas, dat is sterker en geeft alleen een barst."

De politie laat weten dat er een melding is gedaan van het incident en dat de verdachte richting de Grote Markt is weggerend. De beelden zijn ook in handen van de politie, die doet nu verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.