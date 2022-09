Frans Verpoorten mag in zijn woning in de Haarlemse Leidsebuurt blijven wonen, maar de benedenverdieping van het pand krijgt geen officiële woonbestemming. Dat is de uitspraak van de Raad van State. Verpoorten is enorm teleurgesteld en verbaasd over de uitspraak. "Het is jammer, zonde en niet terecht."

Verpoorten kan er niet bij dat dit de uiteindelijke beslissing is van de Raad van State. "De proceskosten worden vergoed, maar ik krijg geen woonbestemming en ik kan dus ook geen hypotheek aanvragen. Het belang van de gemeente gaat voor mijn belang, het is niet te geloven!" Verpoorten woont al vijftig jaar op de benedenverdieping van een pand in de Oranjestraat. Ooit was dit de timmerwerkplaats van zijn opa. Toen hij drie jaar geleden een hypotheek wilde afsluiten om ook wat leefgeld te hebben naast zijn AOW, wilde de bank daar niet mee instemmen omdat zijn woning een werkplaatsbestemming heeft. En de gemeente weigerde dit omzetten in een woonbestemming. Toen de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam, werd Verpoorten in het gelijk gesteld. Daarop stapte de gemeente Haarlem naar de Raad van State en die heeft nu alsnog de gemeente gelijk gegeven. "De uitspraak deugt niet", vervolgt de Haarlemmer. "Er zijn door de advocaat van de gemeente nieuwe feiten ingebracht bij het hoger beroep en dat mag helemaal niet." In 2020 heeft de gemeente Haarlem het behoud van bedrijfsruimtes in de stad als nieuw doel gesteld. Volgens Verpoorten kwamen hij en zijn juridisch adviseur hier pas achter tijdens het hoger beroep en is dit niet eerder aan hen medegedeeld. Daarbij komt dat zijn aanvraag voor woonbestemming van de benedenverdieping van het pand, dateert uit 2019. Dat is dus eerder dan de nieuwe richtlijn van de gemeente. Toch stelt de Raad van State dat de nieuwe richtlijn van de gemeente zwaarwegender is dan het belang van Frans Verpoorten. "Mijn vertrouwen in de rechtspraak heeft een deuk opgelopen", zo vertelt John van der Velden, juridisch adviseur van Verpoorten. "De gemeente heeft heel veel fouten gemaakt en komt daarmee weg. De rechtbank stelde Verpoorten in het gelijk en de Raad van State nu ineens niet. Het is ongelofelijk." Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem