In de laatste week voor de derde editie van Swim to Fight Cancer in Haarlem, staat de teller op bijna vier ton. Zo'n 650 deelnemers springen zondag in het water voor de sponsortocht. Trainen in het open water is wel belangrijk, zeker voor de vele kinderen die zich steeds meer aanmelden. Krijn, Tjite en Vincent zijn twaalf en doen ook mee zondag. En dat doen ze niet zonder reden.

Zo heeft de broer van Tjite op heel jonge leeftijd al zijn vriend verloren aan de ziekte en zwemt Krijn mee voor een lid van zijn zwemvereniging HPC Heemstede, Henny van Kessel, die sinds kort borstkanker heeft. Zij is ook de moeder van Vincent, die gisteravond samen met zijn vader ging trainen in de Mooie Nel.

Ook Maite en Anoek trekken een paar baantjes in het kouder wordende water van de plas in Haarlem-Noord. Maite heeft haar sponsortocht opgedragen aan haar oma en familievriend Twan. Anoek heeft haar moeders oom in gedachten die nu in het ziekenhuis ligt met longkanker.

Hulp van boven

Heidi Peperkamp voelt zich aangemoedigd door haar overleden vriendin. "Vorig jaar bij de alternatieve Swim heeft ze me nog aangemoedigd in het zwembad. Nu is ze helaas in februari overleden, maar ik denk wel dat ze me van bovenaf helpt."

En de 68-jarige Marca Bahlmann zwemt voor haar dochter Celine, die in januari te horen kreeg dat ze borstkanker heeft. "Ik voelde me heel erg machteloos en ik voelde dat ik voor haar in actie moest komen. Door haar gevecht en haar kracht die ze liet zien, voel ik me gemotiveerd om te vechten in het water om het te redden."

Swim to fight Cancer is zondag live te zien bij NH Nieuws.