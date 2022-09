Bij een bollenloods aan de Herenweg in Heemstede is vanmorgen flinke brand uitgebroken. Door een nog onbekende oorzaak vlogen drie hallen van een loods in de fik. De brandweer is groots uitgerukt om het vuur te blussen.

De brand ontstond rond zes uur vanmorgen. Inmiddels is deze opgeschaald naar 'grip 1', wat betekent dat meerdere hulpdiensten zijn opgetrommeld ter ondersteuning van de brandweer. Om voldoende bluswater aan de brandweerwagens te voorzien, is de brandweer begonnen met een watertransport. In de wijde omgeving zijn dikke rookwolken te zien, zelfs tot in IJmuiden. Bewoners in Heemstede en Haarlem ontvingen een NL-Alert, met het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.