Kleinere terrassen op de Grote Markt, minder zitplekken aan het Spaarne en het is ook nog niet helemaal zeker of de terrasboot in de Nieuwe Gracht mag blijven. Per 1 oktober vervalt de tijdelijke corona-regeling voor meer stoelen en tafels in de Haarlemse binnenstad. Een grote teleurstelling voor ondernemers en terrasjesmensen, maar een zegen voor de wijkraad binnenstad.

Iemand die absoluut niet te spreken is over het terugdraaien van de regels is Silvester Out, die sinds januari van dit jaar de nieuwe eigenaar is van Spaarne 66. Voor zijn zaak heeft hij twee terrassen: één voor zijn gevel en één aan de overkant van de weg, langs het Spaarne.

"Aan de overkant van de weg heb ik door de tijdelijke versoepelingen zeven extra tafels neer mogen zetten en daar heeft helemaal niemand last van. Maar er valt niet met de gemeente over te praten. Per 1 oktober moeten die tafels en stoelen weg zijn, er is geen ruimte voor speling. Erg jammer", aldus de ondernemer.

Jochem Keune van de Volkslust, op de hoek van de Kruisweg en de Nieuwe Gracht, vindt het jammer dat de versoepeling wordt teruggedraaid. De uitbreiding heeft, volgens Keune, 'veel gebracht en Haarlem vriendelijker gemaakt.'

Wel is hij blij dat de gemeente tijdens de lockdowns heeft willen meedenken. "Ik onderneem in meerdere steden en Haarlem heeft het best goed gedaan. Die extra terrassen zijn voor mij hier de redding geweest", aldus Keune.

Lang niet iedereen is content met de extra tafels en stoelen. Tinka Nas, binnenstadbewoner en vertegenwoordiger van de wijkraad, vindt dat de terrassen in het centrum zorgen voor overlast en ze ziet de versoepeling liever vandaag dan morgen verdwijnen.

"Wij waren he-le-maal niet blij met die versoepeling en zijn het zat. We snappen dat ondernemers extra geld willen verdienen, maar dit duurt veel te lang. Je kunt nergens meer lopen. Mensen met kinderwagens en rolstoelen kunnen er niet meer langs: het is een grote klerezooi", aldus Nas.

Ze doelt daarmee vooral op het gebied rond de Grote Kerk, Klokhuisplein en het Spaarne. De vele tafeltjes zien er op zonnige dagen gezellig uit, maar Nas is bang dat horeca-eigenaren na 1 oktober een vergunning voor een groter terras zullen aanvragen.

"Hoe ga je dan bepalen wie er wel en niet een groter terras mag? Dan krijg je precedentwerking", vervolgt ze. "En allerlei toestanden. Kijk, vroeger was het ook prima en gezellig, dus wij zeggen: alles terug naar het oude. En dat is ook wat de gemeente wil."

Bij Fortuyn op de Grote Markt herkennen ze zich niet in het beeld dat de wijkraad schetst. "Het plein ziet er gezellig uit", benadrukt manager Merijn Blokhuizen. Hij noemt het terugdraaien van de regels 'heel erg jammer' en stelt nog nooit klachten te hebben gehad.

"In de Lange Veerstraat bijvoorbeeld is zo'n uitbreiding een stuk lastiger, want dan kunnen er geen ambulances meer door. Maar hier op de Grote Markt snap ik eigenlijk niet echt hoe mensen er last van kunnen hebben", zegt Blokhuizen.

Jochem Keune van de Volkslust zal de stoelen en tafels die hij extra neer mocht zetten per 1 oktober weghalen. Maar zijn drijvend terras, neergelegd tijdens de coronacrisis en snel uitgegroeid tot een beeldbepalende plek, zal waarschijnlijk kunnen blijven liggen.

"Wij hadden het waterterras-idee al voor corona", vertelt Keune. "De pandemie heeft er alleen voor gezorgd dat we het drijvende terras sneller konden neerleggen. Maar de vergunningaanvragen staan in principe los van de versoepelingen van de gemeenten. Dus waarschijnlijk mag het er blijven."

De gemeente laat NH Nieuws weten dat nu de coronaregels niet meer van kracht zijn, de noodzaak voor een ruimer terras er niet meer is. Na 1 oktober 2022 moeten de terrassen weer terug naar de afmetingen van voor de coronacrisis. De ruimte voor voetgangers en fietsers, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de verkeersveiligheid geven hierbij de doorslag.

Wel is de gemeente bereid om voor terrassen buiten beschermd gebied (oude kern van de stad met historisch erfgoed, red.) te kijken of er een permanente verruiming mogelijk is, met inachtneming van voldoende voetgangersruimte en ruimtelijke kwaliteit.