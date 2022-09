Kun je met de veerboot van Haarlem naar Texel varen? Als je de Nederlandse kaart van 'The Daily Show' mag geloven, zou dat zomaar kunnen. Het populaire Amerikaanse programma gebruikte gisteravond een kaart, waarop Haarlem wel op een heel vreemde plek lag: zo'n 60 kilometer noordwaarts, in de Kop van Noord-Holland.

De satirische latenightshow maakte in de aflevering een item over het verbieden van vleesreclames in Haarlem. Afgelopen week stond Haarlem in allerlei internationale nieuwskoppen, omdat het de eerste stad ooit zou zijn die zo'n verbod zou invoeren.

"De Nederlandsers zijn raar. Drugs zijn legaal, maar ze proberen vlees terug te dringen", grapte presentator Trevor Noah, met in de achtergrond een volledig ingepolderde kaart van Nederland (en het misplaatste Haarlem). Toch is de ligplaats van de provinciehoofdstad niet het enige waar in de (inter)nationale media verwarring over is.

Het nieuws over het verbod ontplofte, maar eerder deze week werd al duidelijk dat het niet gaat om een verbod op reclame voor al het vlees. Alleen omstreden vlees uit de bio-industrie als plofkippen komt in aanmerking.

Bovendien zou het, als het verbod er al echt komt, alleen gaan om een verbod op reclames in de tientallen gemeentelijke bushokjes. Slagers, of ketens als McDonald's, zouden dus gewoon kunnen blijven adverteren.

Haarlemse politiek blijft stil

Tijdens het vragenuur in de Haarlemse raad werd het verbod gisteren niet besproken. Er waren wel vragen over ingediend, maar dat was nét na de deadline van 24 uur van tevoren gedaan.

Grote kans dat er nog wel een staartje zal gaan komen. En dan is het hopen dat de internationale pers Haarlem wél goed weet te plaatsen.