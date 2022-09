Een boilerroom, exporuimte, maar toch vooral een nieuwe nachtclub. CLUB3 opent binnenkort haar deuren in Haarlem. Het Patronaat Café, dat in de rechtervleugel zat van de gelijknamige poptempel, heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe dansvloer. De club moet het nachtleven in de stad een nieuwe boost geven.

Het is nog niet af, maar van het bekende Patronaat Café is weinig meer over. "We hebben er een state of the art nachtclub gebouwd met ontzettend gave verlichting dat in patronen over de wanden en plafond loopt", zegt Jip Klompenhouwer van Patronaat. "Daarnaast hebben we de twee ruimtes erboven ook aangepakt."

Boilerroom

De rookruimte, die een verdieping boven het café zat, is weg. Daar zit nu een boilerroom. "Dat is een speciaal ingerichte ruimte waar dj's live sets kunnen streamen die via internet te volgen zijn", legt Klompenhouwer uit. "En de verdieping daarboven wordt een expositieruimte met een balkon vanwaar je de boileroom in kunt kijken. Zo hebben we drie lagen vandaar CLUB3."

Haarlem heeft een ontzettend bruisende nachtcultuur gehad met veel dj's en producers. Clubs als Stalker stonden nationaal goed aanschreven. Maar daar is niet veel meer van over, helemaal sinds de coronapandemie.

"Met de jaren zijn er veel clubs dichtgegaan met als grootste de Stalker. Met deze nieuwe plek willen we iets bieden voor mensen die de nacht willen ontdekken, maar ook voor toekomstige nachtondernemers", vervolgt Klompenhouwer.

De nieuwe nachtclub staat los van het Patronaat. De club moet een springplank worden voor jonge talentvolle dj's of creatievelingen die die hun eerste meters willen maken in de nachtelijke uren. "Zij krijgen de sleutel en zijn vrij om hun ding te doen", aldus Klompenhouwer.

Het programma is ook al bekend. Vrijdagnacht zal er experimentele, alternatieve pop en elektronische muziek uit de speaker pompen. Op de zaterdag zal het meer techno zijn dat de klok slaat, een beetje zoals in De Marktkantine of De School Amsterdam. "We zijn ook nog bezig met een 24-uursvergunning. Ik weet nog niet precies wanneer en of dat gaat lukken. Maar we hopen het wel", zegt de Patronaat-medewerker.

Vijf euro

Een avondje uitgaan zal altijd vijf euro kosten. Dat komt volgens Klompenhouwer omdat de club toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen die de nacht in willen. Daarnaast staat de plek dus los van Patronaat met een eigen programmering, doelgroep en kaartverkoop.

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober is het openingsweekend en kan je voor het eerst een dansje wagen.