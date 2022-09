De dak- en thuislozen die sinds vorig jaar in het Joops City Centre Hotel in Haarlem worden opgevangen, mogen voorlopig blijven. Het college van Haarlem heeft met de eigenaar van het hotel afgesproken dat ze er nog een jaar langer kunnen wonen.

In eerste instantie zouden de 27 mensen die in het hotel in de Lange Veerstraat in het centrum van Haarlem worden opgevangen, eind van dit jaar het hotel verlaten. Maar de doorstroom is zeer beperkt en het is niet gelukt om vervangende woonruimte voor deze mensen te vinden. Dat komt door de krappe woningmarkt en de verbouwing van het Anton Piekhofje dat vertraging heeft opgelopen. Dit is een hofje in de Kruidenbuurt, dat sinds vorig jaar een maatschappelijke opvanglocatie is.

De gemeente Haarlem wil voorkomen dat de kwetsbare bewoners van het hotel op straat komen te staan, of afhankelijk worden van de winternoodopvang en heeft daarom een nieuwe overeenkomst gesloten met het hotel.

Buurtbewoners rondom het Joops City Centre Hotel hebben afgelopen jaar praktisch geen overlast ervaren van de nieuwe bewoners. "Het gaat over het algemeen best wel heel goed", vertelt een woordvoerder van wijkraad binnenstad Haarlem. "Er is bijna geen overlast, dus het lijkt me niet dat er iets op tegen is als ze langer blijven." De bewoners van het Joops City Centre Hotel kunnen nog tot eind 2023 in het hotel terecht.