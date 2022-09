Hoge energieprijzen: iedereen heeft er last van. Maar hoe groot is het verschil tussen een van de armste buurten in Noord-Holland, Schalkwijk in Haarlem, vergeleken met een van de rijkste gemeenten, Heemstede, 3 kilometer verderop?

Ondanks verschillende beschikbare subsidies kan het verduurzamen van je huis je flink op kosten jagen. Mensen die niet kunnen investeren in isolatie van hun huis, zien de energierekening stijgen door hogere gasprijzen.

In Schalkwijk is het gemiddeld jaarinkomen per persoon in Schalkwijk 19.000 tot 21.000 euro. Relatief gezien wonen daar veel eenverdieners. Het inkomen ligt in Heemstede een stuk hoger, gemiddeld tussen de 30 en 40.000 euro, dit betreft vaker tweeverdieners.

'Snel ingrijpen'

Toch maken inwoners zich in beide regio's zorgen om de hoge energiekosten. NH Nieuws sprak met meerdere personen, die aangeven dat de regering snel moet ingrijpen. "In Duitsland worden arme gezinnen geholpen door de overheid, dat zouden ze hier ook moeten doen", reageert een vrouw.

Een man oppert dat de oplossing duurzame energie is: "Windmolenparken en zonnepanelen hebben we nodig om uit de crisis te komen."

Nieuwbouw loont

En dat blijkt wel, want mensen met een nieuwbouwwoning merken nog weinig van de energiecrisis. Zij betalen fors minder, wordt duidelijk uit de reacties op straat.

Ondertussen nemen mensen maatregelen om energie te besparen, zoals de lichten 's avonds niet onnodig aanhouden, korter douchen, de kraan uit tijdens het tandenpoetsen en bereiden ze zich voor op veel laagjes dragen in de winter.