Udaiyan Barua Ripon, beter bekend als de Haarlemse rozenman, stond gek te kijken toen Sander Klinkenberg uit Nederland plots voor zijn deur stond in Italië. Hij had de eerdere berichten op NH Nieuws over hem wel voorbij zien komen, maar dat hij ook daadwerkelijk bezoek zou krijgen uit het land, zo'n 1500 kilometer verderop, had hij niet verwacht.

In een sober ingericht appartement langs een spoorlijn in de stad Arezzo, leeft Ripon nu met zijn vrouw en dochtertje van twee jaar. De vrolijke rozenverkoper, bij wie vele kroegtijgers een roos kochten of een polaroidfoto lieten maken, moest uit Nederland vertrekken.

Italiaanse papieren

"Ik heb alleen Italiaanse verblijfspapieren", vertelt hij in het Engels. Soms is hij niet goed te verstaan door een voorbijdenderende trein."Nederland was in lockdown dus alles ging dicht, mijn werkzaamheden en inkomen kwamen stil te liggen. Omdat ik alleen maar Italiaanse papieren had, kreeg ik geen financiële steun van de Nederlandse overheid. Dat was zwaar. Helemaal omdat mijn vrouw ook zwanger was."

Op het moment dat hij Nederland verliet, was zijn vrouw hoogzwanger en kort nadat ze in Italië aankwamen werd hun dochtertje geboren. "Dat was een bijzonder moment", glundert Ripon. "We proberen haar nu Italiaans te leren, zodat ze straks naar school kan."

Ripon mist het maken van polaroid foto's en het verkopen van rozen. Het werken in Haarlem was soms zwaar, maar de meeste Haarlemmers waren aardig tegen hem. "Ik kwam in 2011 naar Italië omdat hier bekenden van mij zitten. Via via kon ik in Italië aan papieren komen. Dankzij een vriend, die in Haarlem werkte als rozenverkoper, ben ik aan die baan gekomen. Velen denken dat hij (de vorige Haarlemse rozenman, genaamd Johnny Polaroid red.) mijn oom was, maar dat is niet zo."

Nu werkt Ripon in een fabriek en maakt hij sieraden. Zijn grote wens is om samen met zijn vrouw zelf sieraden te maken en te verkopen. Op de vraag wat hij tegen Haarlemmers zou willen zeggen, hoeft hij niet lang na te denken.

"Zorg dat je bij elkaar blijft, dat je niet je vrienden verlaat of het uitmaakt. En, ik hou van jullie, ik mis jullie. Dank voor alles."