De vlammen leken maandagnacht rond 1.10 uur uit het dak van basisschool De Beekvliet aan de Sluisweid in Velserbroek te slaan. De ventilatie-unit op het dak van de school had vlam gevat. De lessen in dit gebouw van De Beekvliet, gaan vandaag niet door.

De veiligheidsregio liet rond 3.00 uur weten dat de brand ander controle was. Op dat moment was de brandweer bezig met nacontroles en opruimen. De oorzaak van de brand in de ventilatie-unit is nog niet duidelijk. De brand was op het gedeelte van de school aan de Sluisweid, dit gedeelte van de school blijft vandaag gesloten. Een medewerker laat aan NH Nieuws weten dat de bovenbouw, in het andere gedeelte van de school aan de Weid, vandaag wel open gaat. Amsterdam Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amsterdam