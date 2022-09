Niet één, maar twee fakkelgooiers zijn zaterdag opgepakt voor het gooien van een rookbom op het circuit van Zandvoort. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws. Zowel een 33-jarige man uit Borne als een veertigjarige man uit Epe werden aangehouden. Ze zijn allebei weer vrij, maar blijven nog wel verdacht. Justitie bepaalt later wat de twee boven het hoofd hangt.

Een dag na de twee incidenten die de kwalificatierace gisteren verstoorden, wordt er nog vol onbegrip gereageerd. Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort noemt het 'schandalig'. "Je moet behoorlijk van het padje af zijn als je zoiets doet", aldus de burgemeester.

Ook racefans noemen het 'dom' en 'onzinnig'. "Ja, zoiets doe je niet, is gewoon onzin", vertelt een jonge fan van Max Verstappen.

De twee fakkelgooiers zijn niet de enigen die zijn aangehouden. De politie vertelt dat er zeker tien mensen zijn opgepakt. Dat waren onder meer mensen die reden onder invloed.

Ook heeft de politie een drone in beslag genomen van iemand die met zijn drone aan het vliegen was in de buurt van het circuit. De man mag zijn drone na het weekend weer ophalen, maar is niet aangehouden.

Ondanks de aanhoudingen is de politie tevreden over het verloop van de tweede dag van de Grand Prix.

"Over het algemeen mogen we spreken van een positief beeld in Zandvoort. Als je nagaat dat er in totaal 110.000 bezoekers naar het circuit komen, valt 10 aanhoudingen mee", aldus de woordvoerder van de politie.

"Je kunt zaterdag eigenlijk vergelijken met een gemiddelde stapavond wat betreft het aantal aanhoudingen. De alcoholconsumptie ligt bij dit evenement uiteraard ook hoog. Maar voor het grote aantal mensen op dit evenement valt dit echt mee", vertelt de woordvoerder. "Ook voor vandaag verwachten we hetzelfde beeld."