Zandvoort wordt wakker voor dag 2 van de Dutch Grand Prix. De kwalificatie begint pas om 15.00 uur, maar het was al vroeg druk op de boulevard. Op de stations waar treinen richting Zandvoort rijden, staan lange rijen. Eenmaal aangekomen in Zandvoort, is er genoeg te doen en zit de sfeer er goed in.

Duizenden fans waren vanochtend al vroeg op de been. Een bezoeker met kaarten voor alle drie de dagen, wil niets missen van het evenement. "Je moet het uiterste eruit halen, voor je het weet is het weer voorbij. Er is buiten de races om genoeg te doen: je kunt bijvoorbeeld filmpjes maken met de beker in je handen. We vermaken ons prima."

Het was gisteravond nog lang gezellig in Zandvoort, met name in de Haltestraat was het erg druk. Voor sommige mensen was het dan ook een erg korte nacht. "De sfeer in het dorp was top gisteravond. Vorig jaar was het allemaal nog een beetje minimaal, vanwege corona. Maar dit jaar gaat het dak er echt af."

Ook vandaag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Elk uur rijden er 12 treinen van Amsterdam naar Zandvoort en omgekeerd. Het was vroeg in de ochtend al druk op station Amsterdam Sloterdijk. Er vormden zich lange wachtrijen voor de treinen naar Zandvoort. Omdat de kwalificatie pas om 15.00 uur begint, verwacht de NS dat het nog lang druk blijft op de stations en in de treinen.

De vrije training van gisteren verliep voor Max Verstappen niet helemaal volgens plan. Hij zette bij de tweede training de achtste tijd neer. Bij de eerste training kon hij niet finishen, door een kapotte versnellingsbak.

Bezoekers van Zandvoort kijken daarom ook gespannen naar de kwalificatie van vandaag. Een bezoeker uit Terneuzen hoopt dat Max het goed doet vandaag. "We hadden vanochtend de trein van 6.45 uur uit Goes en we moesten om 5.00 uur op. Het is voor ons een erg lange rit, dus dan hoop je wel dat Max poleposition pakt vandaag".

Niet iedereen gelooft dat Max en Red Bull vandaag voor het hoogste resultaat gaan. "Ik denk niet dat ze voor poleposition gaan vandaag. Ik heb er wel vertrouwen in, want ik denk dat Max net als vorig jaar morgen van een achterstandspositie weer eerste wordt. Inhalen op dit circuit is moeilijk, maar voor Max is niets te moeilijk".