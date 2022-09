Van je collega's moet je het hebben. Dat geldt in ieder geval voor Paul Kuijs van de firma Wunderman Thompson aan de Nieuwe Gracht in Haarlem. Zijn collega's fietsten gisteren ruim 8.000 euro bij elkaar voor de aanschaf van een rolstoelbus. Die is hard nodig voor zijn twee jongste kinderen, die beide een spierziekte hebben.

Het gezin van Paul Kuijs krijgt het steeds lastiger met het grootbrengen van de twee jongens, die beide het zeldzame Joubert Syndroom hebben. Dat is een afwijking aan de kleine hersenen waardoor ze sneller moe zijn en concentratieproblemen, spierslapte en oogproblemen hebben. De jongste, Benjamin van zes jaar, raakte ook nog eens acuut verlamd door het Guilian Barré Syndroom. Het gaat beter, maar hij zal altijd afhankelijk blijven van een rolstoel.

Bus van Ben

En daardoor ontstond nu een probleem. Doordat hij groeit, heeft hij een grotere rolstoel nodig en wordt hijzelf natuurlijk ook zwaarder. Een rolstoelbus biedt uitkomst, maar die wordt niet vergoed.

Jeroen Egbertzen, collega van vader Paul, wilde niet alleen maar een eigen donatie doen voor de hulpactie voor 'Een Bus voor Ben'. Hij mobiliseerde veel collega's om mee te doen aan de Benefietstour. "Ik heb zelf ook drie kinderen en die zijn allemaal gelukkig hartstikke gezond en vind ik het al zwaar zat. Dus moet je nagaan als je wat extra zorg erbij krijgt."

Paul kan zijn geluk niet op met zijn collega's. "Maar ook met twee kinderen die hartstikke slim en ontzettend lief zijn."