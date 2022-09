Hij is al voor een deel eigenaar van het circuit, maar prins Bernhard jr. wil de grond van Circuit Zandvoort kopen. De gemeente heeft de verkoop deze week geweigerd. Ze wil zo veel mogelijk controle houden over wat er op het terrein, waar morgen het Formule 1-circus weer losbarst, gebeurt. Om diezelfde reden is ook Stichting Duinbehoud 'opgelucht' dat de verkoop niet doorgaat. "Hier ben ik blij mee", zegt woordvoerder Marc Janssen.

Zandvoort weigert de boel te verkopen om zo 'maximale invloed' te kunnen blijven uitoefenen op de circuitdirectie. Het circuit is een commercieel bedrijf dat geld wil verdienen in een kwetsbaar gebied en daar wil de gemeente zo veel mogelijk grip op houden. "Verkoop is daarom ongewenst", aldus de gemeente.

Ook speculeert de gemeente over een eventueel vertrek van het circuit in de verre toekomst en in dat geval wil ze graag beschikking houden over de grond. "Het is denkbaar dat in de komende jaren/decennia maatschappelijk en commercieel anders gedacht gaat worden over autoraces en dat forse veranderingen voor het gebied hiervan het gevolg kunnen zijn."

Voor een deel van de grond rond het circuit maakt de gemeente een uitzondering. Grond die buiten het erfpachtgebied ligt en niet gebruikt wordt voor het circuit, wil de gemeente eventueel wel, onder strenge voorwaarden, verkopen aan het circuit. De gemeente meldt niet om hoeveel grond dit gaat en wat de plannen ermee zijn.

Prins Bernhard jr. heeft bij de gemeente aangegeven dat de directie alleen optimaal kan profiteren van de investeringen die het circuit doet, als het kan meeliften op de stijging van de grondprijs. Dat kan nu niet, omdat de eigenaren de grond pachten. Anders worden de investeringen niet rendabel, redeneert de prins. De gemeente wijst er echter op dat er genoeg gevallen bekend zijn waar erfpacht 'grote investeringen niet in de weg heeft gestaan.'

Stichting Duinbehoud, een van de grote tegenstanders van de Formule 1-races en het circuit vanwege het effect op de natuur, slaakt een zucht van verlichting. "Het verbaast me niets dat het circuit de grond wil hebben en ik ben opgelucht dat de gemeente daar niet aan meewerkt. Zo blijft de grond in openbare handen", zegt Marc Janssen van Duinbehoud.

Wat deze stichting betreft, is dit meteen het goede moment om de hoogte van het zogeheten erfpachtcanon, zeg maar de huurprijs, eens flink op te schroeven. "De pacht is bijzonder laag. Ze pachten voor een appel en een ei. De pacht mag zeker verdubbeld worden. Als je ziet hoeveel ambtenaren bezig zijn met het organiseren van de Formule 1, daar mag best wat meer tegenover staan."

Ter vergelijking: Naar verluidt betaalde het circuit in 2019 zo'n 314.000 euro aan erfpacht.