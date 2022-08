Een groot deel van de honderden vrachtwagens met spullen voor de aankomende Formule 1 is aangekomen bij het circuit in Zandvoort. Het gaat om vrachtwagens van de verschillende F1-teams en de organisatie.

De vrachtwagens zijn gisteravond en vanochtend vertrokken vanuit het stadje Spa in België. Onderweg waren wat fileproblemen, waardoor sommige later aankwamen dan gepland. Een aantal wagens zijn nog even door de wasstraat gegaan om glimmend en schoon Zandvoort binnen te rijden.

Enkele liefhebbers van de Formule 1 karavaan waren er al vroeg bij vannacht. De eerste truck kwam namelijk al om half vier 's nachts aan in Zandvoort. De fans moesten daarna wel twaalf uur wachten op de belangrijkste vrachtwagen: die van Red Bull, het team van Max Verstappen.

Deze kwam pas rond 13.30 uur het kustdorp binnengereden. De Britse vrachtwagen kreeg hierbij begeleiding van de politie. Op het hoogtepunt waren er tussen de vijftig en honderd F1-fans en Zandvoorters aanwezig.

De Formule 1 in Zandvoort begint aanstaande vrijdag en duurt drie dagen. Er worden die dagen zo'n 330.000 bezoekers verwacht. Meer dan vorig jaar, toen er vanwege corona minder mensen werden toegestaan.