Een grote groep feestgangers zal met weinig plezier terugdenken aan een feest gisteren op een ponton midden op het IJmeer. Na een dag feesten op het water kregen meerdere feestgangers het koud en wilden nog voor het feest was afgelopen naar huis. De ophaalbootjes bleken in geen velden of wegen te bekennen. De KNRM moest er aan te pas komen om de mensen van het water te halen.

De feestgangers waren op het Fleet Festival, een - volgens de planning althans - tweedaags feest op een groot ponton op het water. Waar dat overdag met een zonnetje nog wel te doen was, werd het later op de avond steeds kouder. De groep feestgangers wilde vanwege de kou eerder dan gepland terug aan wal, maar de bootjes die ze terug zouden brengen bleken nergens te bekennen. Eén van de feestgangers besloot daarom de kustwacht te bellen. "Er werd gesproken over de kou en verteld dat er meerdere feestgangers onderkoelingsverschijnselen kregen. Er zouden zelfs feestgangers onwel zijn geworden", vertelt één van de bemanningsleden van een uitgerukte reddingsboot. De kustwacht besloot groot alarm te slaan. Onder meer reddingboten uit Marken, Huizen en Lelystad rukten uit. Een half uur later lagen meerdere reddingsboten rondom het feestponton om de feestvierders te helpen. Ze werden uiteindelijk naar de haven van Uitdam gebracht om vervolgens met een taxi verder naar huis te gaan. In de haven stonden ook ambulances klaar, maar voor zover bekend hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Waarom de feestgangers niet zoals afgesproken werden opgehaald door bootjes, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat er niet alleen met het ophalen van de feestgangers het nodige mis is gegaan. Op sociale media klagen bezoekers van het feest steen en been over de slechte organisatie. De klachten gaan onder meer over het vervoer en het lange wachten, maar ook over het slechte geluid op het 'feesteiland', weinig en vooral duur eten en drinken, frisdrank zonder prik, geen wisselgeld aan de bar en veel meer. Feestbezoekers spreken van het 'slechtste festival ooit' en zeggen dat 'echt niks goed geregeld was'. Het bewuste feest op het water stond ook vandaag gepland, maar dat gaat niet door. Voor vandaag stond er een Nederlands programma op de planning met onder andere Mart Hoogkamer, Frans Duijts en Peter Beense. De artiesten zouden per speedboot naar een van de boten worden gebracht, waar zij konden optreden. De organisatie van het tweedaagse festival is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.