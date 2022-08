In een appartementencomplex aan de Haarlemse Zijlweg is vanmiddag een 27-jarige man gewond geraakt. Hij meldde zich vervolgens rond 13.50 uur bij het politiebureau aan de Koudenhorn.

Op het politiebureau werd voor de gewonde man meteen een ambulance gebeld. Hij is met meerdere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog niet duidelijk is wat voor verwondingen de man heeft en hoe hij bij het politiebureau gekomen is. "Het is best wel een stukje lopen, of hij is komen lopen of gebracht is, wordt nog onderzocht."

De man woont in een appartementencomplex aan de Zijlweg en bleek daar gewond te zijn geraakt. De 25-jarige huisgenoot van de man is aangehouden omdat de politie hem verdenkt van betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.