Vrijwilligers van stichting Meergroen stonden deze week raar te kijken toen ze tijdens het rooien van aardappelen in een moestuin 'witte dingetjes' vonden. Het bleken witte truffels te zijn. En dat is uniek, want die komen nauwelijks voor in Nederland.

De witte truffel is het veel uniekere broertje van het zwarte exemplaar en komt, volgens Franke van der Laan van stichting Meergroen, vooral voor in Frankrijk en Italië. De gevonden exemplaren zijn volgens Van der Laan overblijfselen van eeuwen geleden, toen de truffels hier nog wel voorkwamen. Truffels planten zich namelijk voort door te worden opgegeten door zwijnen, die vervolgens de zaden weer uitpoepen. Op die manier kan het organisme zich verspreiden. Maar het vreemde is, dat in het gebied van de gevonden truffel helemaal geen zwijnen voorkomen. "Ik denk dan ook dat het heel oude resten zijn van toen ze hier nog wel voorkwamen", aldus Van der Laan. "Maar ik moet dit nog onderzoeken" Een truffel is een soort paddenstoel die onder de grond groeit. De ecoloog is aan de ene kant nieuwsgierig of er in het gebied nog meer witte truffels te vinden zijn, maar aan de andere ook niet. "Ik heb een heel opwindend leven. Ik hoef alleen goed om me heen te kijken en ik ontdek hier bijzondere dingen zoals de pyjamawants en de kolibrievlinder." Uit zijn broekzak haalt hij twee slakkenhuizen. "Weet je bijvoorbeeld hoe deze hier terecht zijn gekomen? Die hebben de Romeinen, toen ze hier zaten, mee naar toegenomen om op te eten. Ik hoef alleen maar mijn neus, oren en ogen goed te gebruiken en ik ontdek van alles". Haarlem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Haarlem