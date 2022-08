Circuit Zandvoort is bijna klaar voor opnieuw een Formule 1-feest. Overal op en rond de racebaan wordt nog van alles opgebouwd, maar volgend weekend zal alles pico bello in orde zijn om dagelijks 110.000 mensen te ontvangen.

"Het is niet de wekelijkse markt die we hier opbouwen", legt circuitdirecteur Robert van Overdijk uit als hij de media leidt langs de vele werkzaamheden. Tribunes worden gebouwd, horecagelegenheden ingericht, en zelfs de vangrails krijgen hier en daar nog een vers oranje kleurtje verf.

"Woensdag begint het evenement voor ons. Dus tot dinsdagavond zijn we nog wel bezig met bouwen. Maar we lopen op schema", aldus de circuitdirecteur. Ook sportief directeur van de Dutch Grand Prix, Jan Lammers, is er rustig onder. "Je moet niet eerst de schilder laten komen, en dan de timmerman. De structuur staat nu."

Geen coronabeperkingen

Hoe anders was het vorig jaar. Op het laatste moment zorgden de coronamaatregelen ervoor dat er per dag 70.000 mensen mochten komen in plaats van 110.000. Ook veel entertainment rondom de races gingen niet door. "We hebben toen mensen moeten teleurstellen. Eigenlijk is het de tweede keer, maar de eerste keer met een vol huis. Dus er is heel veel te zien wat er vorig jaar niet was."

Max Verstappen

Ook Jan Lammers kijkt uit naar de tweede editie. "Vorig jaar konden veel families door de coronamaatregelen niet komen, nu kunnen we die wel ontvangen. En dit keer is het duel tussen Max Verstappen en Ferrari erg spannend."

Toch lijkt het moeilijk het droomscenario van vorig jaar te overtreffen. Mooi weer en een poleposition en overwinning van de Nederlander Max Verstappen. "Als we na de race goede reacties krijgen, en de mensen tevreden zijn, dan zijn we erg blij", aldus Lammers.

Te druk?

Vorig jaar ging het met 70.000 mensen soepel. Vrijwel iedereen kwam met het openbaar vervoer of de fiets. Toch blijft altijd de vraag of het niet té druk wordt in Zandvoort nu er dit keer meer mensen komen. "Het is vergelijkbaar met een warme stranddag en dat wordt er veel minder gereguleerd. En we hebben een mobiliteitsplan om mensen te verleiden hier niet met de auto naartoe te komen, en dat werkte vorig jaar heel goed. En ik ga er vanuit dat het dit keer weer goed werkt", aldus burgemeester David Moolenburgh.

Volgende week vrijdag rijden de F1-bolides vanaf 12.30 uur hun eerste rondjes op Circuit Zandvoort tijdens de eerste vrije training. De race is zondag om 15.00 uur.