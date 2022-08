De gemeente Bloemendaal mag van de rechter de grond van Blekersveld in Overveen definitief saneren voor woningbouw. Stichting Blekersveldgroen probeerde met een zoveelste rechtszaak de plannen van de gemeente tegen te houden, maar werd in het ongelijk gesteld. Na een eerdere rechtelijke uitspraak was de gemeente wel al overgegaan tot sanering, waardoor er een gapend gat is ontstaan in het veld.

"Blijkbaar hebben ze haast, want er is ondertussen al gesaneerd", vertelt Gert Valster van stichting Blekersveld Groen aan NH Nieuws. Hij baalt ervan, want er ligt nu een grote kuil zonder dat er duidelijkheid is over de bestemming van het veld. "Er is nog geen bouwvergunning verleend. We hebben geprobeerd om het groen te houden, maar het is volledig ontbost."

Om het veld klaar te stomen voor woningbouw moet de vervuilde grond eerst worden gereinigd. De Raad van State deed vanochtend uitspraak over de zaak en wees het bezwaar tegen de sanering van de grond af. "Jammer, maar het lag in de lijn der verwachting", aldus Valster. Over de bestemming van Blekersveld voert de stichting namelijk al een jarenlange strijd met de gemeente.

Omwonenden willen het liefst een groen park op het stuk grond naast hun wijk en verenigden zich in 2018 als stichting Blekersveldgroen. Toen ze twee jaar geleden te horen kregen dat de gemeente Bloemendaal de grond had aangewezen als plek voor tijdelijke flexwoningen voor statushouders, voelden ze zich compleet overvallen. Ook vonden ze dat ze buiten spel waren gezet door de gemeente omdat ze niet mochten inspreken, zoals bij andere locaties in Bloemendaal wel is gebeurd.

In mei werd duidelijk dat er een streep werd gezet door de flexwoningen die op Blekersveld zouden komen. Valster vertelde eerder aan NH Nieuws daar 'gematigd positief' over te zijn. Inmiddels hebben de buurtbewoners een brief van het college van B&W gekregen, waarin staat dat de flexwoningen er niet komen. Toch is Valster er niet helemaal gerust over: "In de gemeente Bloemendaal is alles vloeibaar, ze kunnen het zo weer terugdraaien".

De gemeente is nu bezig met een plan voor permanente woningen. Stichting Blekersveldgroen wil het liefst dat het gat weer dicht gaat en dat de bomen weer terugkomen. "Het zal nog wel een jarenlange strijd worden, als ik het zo inschat."