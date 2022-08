Nog niet iedereen is er aan gewend, maar het is nu mogelijk om in bijna alle Haarlemse bussen je pinpas te gebruiken als ov-chipkaart. Je hoeft dan niet meer het saldo van de kaart op te hogen of een los kaartje te kopen. En dat is best handig, helemaal als je geen chipkaart hebt.

Het gebruik van de pinpas als betaalmiddel in de bus blijkt verbazingwekkend simpel en werkt hetzelfde als een ov-chipkaart. "Je kan gewoon met je bankpas, creditkaart en zelfs een smartphone of -watch betalen in de bus. Als er maar een betaalpas aan is gekoppeld", zegt Bart van Leersum van Connexxion. Het nieuwe systeem is volgens Van Leersum vooral handig voor mensen die incidenteel reizen met de bus. Maar hoe zit dat met reizigers die al een ov-chipkaart hebben? "Ik blijf wel mijn ov-chipkaart gebruiken", zegt een moeder met twee kinderen. "Ik moet mijn reizen kunnen declareren op mijn werk en heb daar een van overzicht nodig." Ook Huib, die op de bus staat te wachten, houdt het bij zijn vertrouwde gele pasje. "Ik kan me nog wel herinneren dat de chipkaart werd geïntroduceerd, dat ging niet zonder slag of stoot. Maar inmiddels ben ik er zo aan gewend dat ik er moeilijk afstand van kan doen." Het is dan ook niet de bedoeling dat het nieuwe betaalsysteem de oude vertrouwde chipkaart gaat vervangen: sterker er wordt gewerkt aan een vernieuwde versie. "We willen vooral meerdere manieren bieden om te betalen", vervolgt Van Leersum. "We willen mensen zelf laten bepalen welke manier van betalen ze prettig vinden." In de toekomst gaan ook andere vervoerders dit nieuwe betalingssysteem toevoegen en het gaat uiteindelijk mogelijk worden om je abonnement op je betaalpas erbij te zetten. Maar, er is een ding waar je op moet letten: card clash. "Er zijn steeds meer pasjes waarmee je kan betalen en als je je portemonnee tegen de scanner aanhoudt, kan het zijn dat het apparaat niet weet welk pasje wordt ingecheckt. Dat noemen we 'card clash'. Dus zorg dat je het juiste pasje uit je portemonnee haalt, zodat je daarmee incheckt", aldus Van Leersum.