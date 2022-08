Bij een steekpartij in het centrum van Haarlem is een gewonde gevallen. Zondagochtend rond 5.00 uur ontstond ruzie in de Smedestraat, waarbij het slachtoffer werd gestoken.

Volgens een omstander ontstonden er daarna opstootjes, waardoor de politie de straat heeft ontruimd. De Schoutensteeg werd voor onderzoek afgezet. De politie heeft een verdachte aan kunnen houden en doet onderzoek. Over de aard van het conflict, is niets bekend.