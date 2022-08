Treinstakingen tijdens het Formule-1 weekend zijn volgens vakbondsvoorzitter van VVMC Rob de Groot zijn niet uitgesloten. Of er gestaakt gaat worden in het weekend waarop twaalf treinen per uur in de badplaats aankomen, is nog 'onderwerp van bespreking', zo vertelde De Groot op NH Radio.

"Ik kan geen uitspraken doen over of de Formule 1 onderdeel is van ons actiemodel", aldus vakbondsvoorzitter Rob de Groot. "Daar geef je de NS ook inzicht in wat er eventueel met de landelijke acties bedoelt wordt."

Uitgesloten zijn acties tijdens het Formule 1-weekend dus niet: "Het zou een gevolg kunnen zijn. We weten niet of het (de staking, red.) plaats gaat vinden in die periode. Daarvoor hebben we ook al drie acties. De vraag is; gaan we er gelijk mee door, of tillen we het over het weekend heen. Dat is nog onderwerp van bespreking."

Vakbonden FNV, VVMC en CNV maakten gisteren meer details bekend over de aangekondigde staking van NS-personeel. Medewerkers van het spoorbedrijf zijn ontevreden over de stukgelopen cao-onderhandelingen en leggen op 24 augustus het werk neerleggen in Noord-Nederland en op 26 augustus in het westen. Op respectievelijk 29 en 30 augustus volgen het noordwesten en Midden-Nederland. Of het daar bij blijft, is dus nog niet duidelijk.

Eerder liet woordvoerder Hans Walthie van FNV Spoor juist weten dat er tijdens het Formule 1-weekend niet gestaakt zal worden.